Ebru Polat ve Tuğba Özay yumruk yumruğa kavga etti

Maslak'ta XLarge isimli mekanda sahne alan Tuğba Özay ve Ebru Polat birbirine girdi. Saç saça yumruk yumruğa kavga eden ikiliyi görevliler güçlükle ayırdı.

Medyaradar'da yer alan habere göre, aynı gün mekanda sahne alan şarkıcılardan sahneye ilk çıkan isim Tuğba Özay oldu. Konsere geç kalan Özay, 02.00'de hayranlarıyla buluşunca Ebru Polat'ın sahnesi de ilerleyen saatlere sarktı. Bir saat performans sergileyip kulise geçen Özay'dan sonra sahne sırası gelen Ebru Polat, mekanın boşalmaya başladığını görünce sinirlendi.



Ebru Polat, kuliste gördüğü Tuğba Özay'a, "Senin yüzünden müşteri kalmadı. O muhteşem sesinle mekanı boşalttın" diye isyan edince ikili birbirine girdi. Saç saça yumruk yumruğa kavgaya tutuşan iki şarkıcıyı mekanın görevlileri güçlükle ayırdı. Ebru Polat da saat 03.30'da çıktığı sahneden yarım saat sonra inerek evinin yolunu tuttu.