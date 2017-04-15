Ebru Nihan Celkan, Maxim Gorki Theatre'a seçilen 4 oyun yazarından biri oldu

Türk tiyatrosunun genç isimlerinden yazar Ebru Nihan Celkan, Berlin'de bulunan Maxim Gorki Theatre'ın "Parça Parça Savaş" projesi için dünya genelinde seçtiği dört oyun yazarından biri oldu.

Milliyet Sanat'ta yer alan habere göre Almanya’nın önemli tiyatrolarından biri olan Maxim Gorki Theatre’ın yeni projesine Türkiye’den dahil olan Ebru Nihan Celkan "Tilt", "17.31", "Tetikçi", "Kimsenin Ölmediği Bir Günün Ertesiydi", "Nerde Kalmıştık?", "Evim! Güzel Evim!" ve "Babil" oyunlarıyla Türkiye’nin güncel konularını merkeze alan oyunları kaleme alıp sahneye taşıdı.

Yazar, Maxim Gorki Theatre’ın "Krieg im Frieden - War in Piece - Parça Parça Savaş" projesi için dünya genelinden seçtiği dört oyun yazarından biri oldu. Ebru Nihan Celkan’nın yanı sıra proje için belirlenen diğer yazarlar Anastasya Kosodyi, Mehdi Moradpour ve Sivan Ben Yishai oldu. Projenin ilk etabı, 18 Nisan - 15 Mayıs arasında Literarisches Colloquium Berlin’de başlayacak. Projenin diğer etapları farklı ülkelerde gerçekleşecek. Bir yılın sonunda ortaya çıkan metinler Maxim Gorki Theatre tarafından değerlendiriliyor olacak.