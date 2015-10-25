Ebru Gündeş'ten Reza Zarrab'la boşanma haberlerine yanıt

Ünlü şarkıcı Ebru Gündeş, eşi Reza Zarrab'tan boşanacağı yönünde çıkan haberlere cevap verdi.

Hürriyet'te yer alan habere göre Ebru Gündeş, önceki gün Nişantaşı’nda objektiflere takıldı. Aile avukatının ofisine giren Gündeş, yaklaşık 30 dakika süren bir görüşme yaptı. Çıkışta muhabirleri görünce koşar adım aracına yönelen ünlü şarkıcının parmağında evlilik yüzüğü olmaması boşanma iddialarını tekrar gündeme getirdi.

Bu iddiaların üzerine Ebru Gündeş, sosyal medya adresine şunları yazdı:

"Son günlerde özel hayatımla ilgili çıkan haberlerin hiçbiri gerçek değildir. Bu tarz haberlere lütfen itibar etmeyiniz."