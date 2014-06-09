T24 LogoT24 Logo
Magazin

Ebru Gündeş: Serdar Ortaç’la dostluk bitmiştir

Chloe Loughnan ile 6 Haziran akşamı Suada’da evlenen Serdar Ortaç’ın Ebru Gündeş’i düğüne davet etmediği ortaya çıktı

09 Haziran 2014 13:23

Serdar Ortaç, 6 Haziran Akşamı Kuruçeşme’deki Suada’da Chloe Loughnan ile evlendi. Ortaç’ın 21 yıllık dostu Ebru Gündeş’in düğüne katılmayışı merak konusuydu. Gündeş’in Reza Zarrab’ın cezaevindeyken “Serdar isteseydi bana ulaşırdı. Gelmedi, aramadı" dediği ve "Düğüne de çağırmadı. Dostluk bitmiştir” dediği iddia edildi.  

Posta gazetesinin haberine göre, Serdar Ortaç’ın düğününe katılmayan Ebru Gündeş için, “Ebru hayattan zevk alacak günler yaşamıyor ki. Mikrofon tutsalar gecesi zehir zıkkım olurdu” dedi. Oysa Serdar Ortaç’ın, Ebru Gündeş’i düğüne davet etmediği ortaya çıktı. Ebru Gündeş düğün akşamı bir yakınıyla dertleşirken “Serdar ile 1993’te tanıştık. Zor gün dostuyduk. Ben onu cezaevine girdiğinde hiç yalnız bırakmadım. Eşim Rıza hapisteyken beni çok aradığını söylemiş. İsteseydi bana bir şekilde ulaşırdı. Gelmedi, aramadı. Düğüne de çağırmadı. Dostluk bitmiştir” dediği öğrenildi.  

 

15 yıl önce böyle söylemişti 

 

Serdar Ortaç 1999’da askerlikten kurtulmak için hile yapmak suçundan 54 gün Mamak Cezaevi’nde yatmıştı. Bu süre içinde Ebru Gündeş, Serdar Ortaç’ı defalarca ziyaret etmişti. Serdar Ortaç cezaevinden çıktıktan sonra şöyle söylemişti: “Bu kara günlerde yanımda olan tek kişi Ebru’ydu. Dostumun bana verdiği moral ve desteği hayatımın sonuna kadar unutmayacağım.”

ETİKETLER

ebru gündeşserdar ortaçreza zarrabdüğündavetdostlukbitmiştir

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Jülide Kural ve Ömer Şahin, Selahattin Demirtaş'ın 'Devran'ını sahneye taşıyor...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İran, Irak'taki ABD üslerini vurdu...

Çiğdem Toker, Kanal İstanbul güzergâhında en büyük araziye sahip üç...

Gökçek, daire başkanlarının odalarını Hint Okyanusu Adaları'na özgü bitkilerle süslemek...

Sırrı Süreyya Önder: Cezaevinde gittiğim doktor, 'Ya sizi seviyoruz ama...

ABD Başkanı Trump'tan İran'a ılımlı mesaj: İran'ın doğal düşmanı IŞİD'i...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24