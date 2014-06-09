Ebru Gündeş: Serdar Ortaç’la dostluk bitmiştir

Serdar Ortaç, 6 Haziran Akşamı Kuruçeşme’deki Suada’da Chloe Loughnan ile evlendi. Ortaç’ın 21 yıllık dostu Ebru Gündeş’in düğüne katılmayışı merak konusuydu. Gündeş’in Reza Zarrab’ın cezaevindeyken “Serdar isteseydi bana ulaşırdı. Gelmedi, aramadı" dediği ve "Düğüne de çağırmadı. Dostluk bitmiştir” dediği iddia edildi.

Posta gazetesinin haberine göre, Serdar Ortaç’ın düğününe katılmayan Ebru Gündeş için, “Ebru hayattan zevk alacak günler yaşamıyor ki. Mikrofon tutsalar gecesi zehir zıkkım olurdu” dedi. Oysa Serdar Ortaç’ın, Ebru Gündeş’i düğüne davet etmediği ortaya çıktı. Ebru Gündeş düğün akşamı bir yakınıyla dertleşirken “Serdar ile 1993’te tanıştık. Zor gün dostuyduk. Ben onu cezaevine girdiğinde hiç yalnız bırakmadım. Eşim Rıza hapisteyken beni çok aradığını söylemiş. İsteseydi bana bir şekilde ulaşırdı. Gelmedi, aramadı. Düğüne de çağırmadı. Dostluk bitmiştir” dediği öğrenildi.

15 yıl önce böyle söylemişti

Serdar Ortaç 1999’da askerlikten kurtulmak için hile yapmak suçundan 54 gün Mamak Cezaevi’nde yatmıştı. Bu süre içinde Ebru Gündeş, Serdar Ortaç’ı defalarca ziyaret etmişti. Serdar Ortaç cezaevinden çıktıktan sonra şöyle söylemişti: “Bu kara günlerde yanımda olan tek kişi Ebru’ydu. Dostumun bana verdiği moral ve desteği hayatımın sonuna kadar unutmayacağım.”