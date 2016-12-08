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Ebru Gündeş lüks yatı elden çıkardı, deniz taksi kullanıyor

Gündeş, boşanma kararı aldıktan sonra lüks yaşantısına son vermişti

08 Aralık 2016 12:08

Amerika'da tutuklu bulunan eşi Rıza Zarrab'la boşanma aşamasında olan şarkıcı Ebru Gündeş, lüks teknesini elden çıkardı. Boşanma kararı aldıktan sonra lüks yaşantısına son veren gündeş artık deniz taksi kullanıyor.

Lüks teknesinden vazgeçti

Konserlerine eşine ait özel uçakla giderken tarifeli uçak kullanmaya başlayan şarkıcı, son olarak Kanlıca’daki yalısının önünde demirli lüks teknesinden de vazgeçti.

Deniz taksi kullanıyor

Kızı Alara’yı okula götürmek için kullandığı lüks tekneyi elden çıkaran Gündeş, deniz taksi kullanmaya başladı.

Habertürk'ten Serkan Öztürk'ün haberine göre sanatçı önceki gün kızı Alara’yı deniz taksiyle okula götürdü.

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