Ebru Gündeş, internette eski sahne kıyafetlerini satıyor

Şarkıcı Ebru Gündeş'in eski sahne kıyafetlerini Ebrugundessatiyor.com adresli siteden satarak kazandığı parayı hayır kurumlarına bağışladığı aktarıldı. Kıyafetlerin 200 ila 2 bin 500 lira arasında satıldığı sitede son 1 yılda 10 kıyafet satıldığı belirtildi.

Öte yandan Gündeş'in ABD'nin İran'a yönelik yaptırımlarını deldiği iddiasıyla tutuklanan ve ardından tanık olmayı kabul ederek itiraflarda bulunan iş adamı olan eşi Reza Zarrab'a boşanma davası açacağı iddia edilmişti. Gündeş'in boşanmayı düşünmediği aktarıldı.

Reza Zarrab'ın 'casusluk' soruşturması kapsamında el konulan Kanlıca'daki villasında oturmaya devam eden Gündeş'in, kızı Alara Zarrab'ın babasının durumundan haberdar olmaması için evdeki tüm elektronik aletlerin internet bağlantısını kestiği iddia edildi.