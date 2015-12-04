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Ebru Gündeş ameliyat oldu

Ebru Gündeş'in cumartesi günü Kıbrıs Rocks Otel’de vereceği konser bu sebeple iptal edildi

04 Aralık 2015 11:02

Pazartesi başlayıp salı günü daha da şiddetlenen karın ağrısı, Ebru Gündeş’i hastanelik etti. Yaşadığı ağrı nedeniyle çarşamba günkü “O Ses Türkiye” çekimlerini güçlükle tamamlayıp hastaneye giden Gündeş’e apandisit teşhisi kondu.

Ameliyata alınan sanatçı, dün taburcu edildi. Hürriyet'te yer alan habere göre, sağlık durumunun iyi olduğu açıkladığı Gündeş, bir süre evinde dinlenecek.

Ebru Gündeş'in cumartesi günü Kıbrıs Rocks Otel’de vereceği konser  bu sebeple iptal edildi. Programa çıkamayacağı kesinleşen Ebru Gündeş’in yerine sahne alması için Nilüfer’le anlaşıldı.

 

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