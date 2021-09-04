A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2021 CEV Avrupa Şampiyonası üçüncülük maçında Hollanda'yı 3-0 yenerek, bronz madalyaya ulaştı. Geçen günlerde kız arkadaşıyla paylaştığı fotoğraf nedeniyle homofobik saldırıların sebebi olan Ebrar Karakurt, maçın ardından yaptığı paylaşımda "Bizi karalamak isteyenler, Avrupa üçüncüsü oluşumuzu ağlayarak günlüklerine yazabilirler" ifadelerini kullandı.

Üçüncülük maçında Hollanda ile karşılaşan milliler, üstün bir oyunla müsabakadan 3-0 üstün ayrıldı ve bronz madalyaya uzandı.

Karşılaşmanın ardından sosyal medya mecrası Twitter üzerinden paylaşım yapan Ebrar Karakurt, "Bizi karalamak isteyenler, Avrupa üçüncüsü oluşumuzu ağlayarak günlüklerine yazabilirler" diye yazdı.

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