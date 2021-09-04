T24 LogoT24 Logo
Spor

Ebrar Karakurt: Bizi karalamak isteyenler, Avrupa üçüncüsü oluşumuzu ağlayarak günlüklerine yazabilirler

Üçüncülük maçında Hollanda ile karşılaşan milliler, üstün bir oyunla müsabakadan 3-0 üstün ayrıldı ve bronz madalyaya uzandı

04 Eylül 2021 21:00

A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2021 CEV Avrupa Şampiyonası üçüncülük maçında Hollanda'yı 3-0 yenerek, bronz madalyaya ulaştı. Geçen günlerde kız arkadaşıyla paylaştığı fotoğraf nedeniyle homofobik saldırıların sebebi olan Ebrar Karakurt, maçın ardından yaptığı paylaşımda "Bizi karalamak isteyenler, Avrupa üçüncüsü oluşumuzu ağlayarak günlüklerine yazabilirler" ifadelerini kullandı.

Üçüncülük maçında Hollanda ile karşılaşan milliler, üstün bir oyunla müsabakadan 3-0 üstün ayrıldı ve bronz madalyaya uzandı.

Karşılaşmanın ardından sosyal medya mecrası Twitter üzerinden paylaşım yapan Ebrar Karakurt, "Bizi karalamak isteyenler, Avrupa üçüncüsü oluşumuzu ağlayarak günlüklerine yazabilirler" diye yazdı.

TIKLAYIN - Sevgilisiyle paylaştığı fotoğraf nedeniyle homofobik saldırıların hedefi olan Ebrar Karakurt'a destek mesajları yağdı

ebrar karakurtavrupa üçüncüsübizi karalamakisteyenlerağlayarakgünlüğüneyazabilira millikadın voleyboltakımı
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24