Sevgilisiyle paylaştığı fotoğraf nedeniyle homofobik saldırıların hedefi olan Ebrar Karakurt'a destek mesajları yağdı
Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı oyuncusu Ebrar Karakurt, sevgili ile fotoğraf paylaştığı için homofobik bir dille hedef gösterildi.
16 Ağustos 2021 00:50
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Türkiye A milli Voleybol takımının voleybolcusu Ebrar Karakurt, sosyal medya hesabından sevgilisi ile paylaşım yapması ardından bazı hesaplar ve haber siteleri tarafından cinsel yönelimi sebebiyle homofobik bir dille hedef gösterildi.
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Karakurt'un paylaşımını hedef gösteren haberler ardından sosyal medyada #EbrarKarakurt etiketi gündem oldu. Pek çok vatandaş Ebrar Karakurt'un başarısının önüne geçmemesi gereken bu paylaşımın ardından destek tweetleri altında buluştu.
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Takım arkadaşı Fenerbahçe ve Türkiye A millî takımının voleybolcusu Naz Demir Akyol yapılan homofobik paylaşımların ardından Ebrar ile olan fotoğrafını paylaşarak, “Ne konuşulursa konuşulsun, herkesin bilmesi gereken en önemli şeylerden biri; Ebrar’ın; hakkında söylenen hiçbir şeye takılmayacağıdır! O sadece kendi işini en iyi şekilde yapabilmeye bakar. Gerisi de ne beni, ne sizi, kısaca kimseyi ilgilendirmez!” dedi.