Ebola’nın son kurbanları hayvanat bahçelerindeki terk edilmiş evcil hayvanlar

Ebola salgını Batı Afrika'da çok büyük bir paniğe yol açtı. Hastalık kapmaktan korkan insanlar, evcil hayvanlarını sokağa terk etmeye başladı. Terk edilen kedi, maymun gibi hayvanları hayvanat bahçeleri alıyor.

Fildişi Sahilleri’ndeki bir hayvanat bahçesinde veterinerler virüsün yayılmasını önlemek için kafeslerle karantina bölgesi oluşturdu. Abidjan tesislerindeki kafeslerde, sahiplerinin terk ettiği babun, şempanze ve maymunlar tutuluyor.

Fransız Haber Ajansı (AFP)’nin haberine göre, hayvanat bahçesinin müdürü Richard Champion, “getirilen hayvanları ilk fırsatta kendi türleriyle beraber hayvanat bahçesine alacağız” dedi.

Dünya Sağlık Örgütü'ne (WHO) göre, bu yılki Ebola salgınında 2,700’den fazla kişi hayatını kaybetti., binlerce daha fazla şüpheli, kesin ya da muhtemel vaka da rapor edildi.

Çoğu kişi meyve yarasalarının salgının asıl suçlusu olduğunu söylüyor. Dünya Sağlık Örgütü de insanların, virüsten etkilenmiş yağmur ormanlarındaki, hastalık taşıma ihtimali yüksek olan hayvanlarla (meyve yarasaları ve maymunlar) teması azaltmalarını öneriyor.

Fildişi Sahilleri’nde doğrulanmış Ebola vakaları yok ve hayvanat bahçesi tarafından alınan hayvanlarda da ölümcül virüse rastlanmadı. AFP’ye göre, hayvanlar Ebola virüsü taşımıyor olsa da, başka birçok hastalık taşıma ve hayvanat bahçesindeki diğer hayvanlara bulaştırma riskleri var.