Ebola virüsünü keşfeden profesörden Koronavirüs yorumu: Kovid-19 çok çok daha kötü

Ebola virüsünü keşfedenlerden biri olan Belçikalı bilim insanı Peter Piot, dünya çapında 120 binden fazla insanı etkileyen yeni tip Koronavirüs (Kovid-19) hakkında açıklamalarda bulundu. Piot, pandemi olarak nitelendirilmeye başlanan Koronavirüs hakkında "Ebola'dan daha kötü bir durum" ifadelerini kullandı.

London School of Hygiene and Tropical Medicine'den Prof. Piot, Kovid-19 salgını kaynaklı oluşan hastalığın çok kötü bir duruma evrilme potansiyeli olduğunu söyledi. Piot, "Bu virüs Ebola'dan çok çok daha kötü" dedi.

Piot iki virüs arasındaki farkı şöyle anlattı: Ebola çok yakın insan teması gerektiriyor. İnsanlar çok korksa da genelde kontrol altına alınabiliyor fakat yeni tip Koronavirüs solunum yoluyla bulaşıyor, çok daha bulaşıcı çünkü boğazınızda daha çok virüs barındırıyorsunuz. Yani özetle bu resmen biriyle konuşurken kapabileceğiniz bir virüs. "