T24 LogoT24 Logo
Sağlık

Ebola virüsü can alıyor, sınırları kapattırıyor

Batı Afrika ülkesi Liberya, ebola virüsü nedeniyle tüm komşularıyla olan sınır kapılarını kapatma kararı alırken, DSÖ'ye göre sene başından itibaren 670'in üstünde insan hayatını kaybetti

28 Temmuz 2014 20:23

Liberya, Batı Afrika'yı etkileyen Ebola virüsü salgınıyla mücadele etmek amacıyla komşularıyla sınırlarının birçoğunu kapatma kararı aldı. Ebola'nın etkilediği kesimlerinse karantinayla alınmasına karar verildi.

Liberya'da Devlet Başkanı Ellen Johnson-Sirleaf'in başkanlığında toplanan kriz merkezi, bir dizi olağanüstü karar aldı. Buna göre iki havaalanı ve 3 sınır kapısı dışında tüm sınır kapıları kapatılacak. Geçişlere açık havaalanları ve sınır kapıları ise çok sıkı bir şekilde denetlenecek. Ülkeye giriş-çıkış yapan herkes ebola testinden geçirilecek.

Önlemler kapsamında kalabalıkların toplandığı siyasi miting gibi etkinlikler engellenecek. Kamuya açık yerlerde lavabolar kurulacak ve dezenfeksiyon imkânları sunulacak.
 

Uçuşlar askıya alındı

 

Nijerya'nın en büyük havayolu şirketi Arik Air, geçen hafta Ebola virüsü taşıyan bir kişinin Nijerya'ya uçması ve burada ölümü ardından Liberya ve Sierra Leone'ye tüm uçuşlarını askıya aldı.

 

Virüse yakalananların büyük çoğunluğu ölüyor

 

Ebola virüsüne yakalananların yüzde 90'a varan orandaki bölümü yaşamını yitiriyor. Ancak hastaların erken tedaviye başlamaları durumunda yaşama şansları artıyor.

 

670'in üstünde insanın hayatına maloldu

 

Öte yandan Liberya'daki 2 ABD'li yardım görevlisine de virüsün bulaştığı bildirildi.

Dünya Sağlık Örgütü yaptığı açıklamada; Liberya, Gine ve Sierra Leone'de bu sene başından itibaren bu virüs bir rekor kırarak 670'den fazla kişinin ölümüne neden olduğunu belirtti.

 

ETİKETLER

ebolavirüsliberyasierre leonanijeryadünya sağlık örgütü

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Bekir Ağırdır: İktidarın milliyetçi ve dini söylemi artık toplumda karşılığını...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

ABD'den BM'ye mektup: İran ile ön koşulsuz masaya oturmaya hazırız...

Karton bilgisayarlı bilişim dersi haberleştirilmişti; il milli eğitim müdürlüğünden okul...

İBB Başkanı İmamoğlu ve Alçı arasındaki Kanal İstanbul diyaloğu sosyal...

İddia: "Lahiti çaktırmadan alın götürün" diyen AKP'li belediye başkanı videosu...

Ukrayna Ulusal Güvenlik Konseyi açıkladı: İran'da düşen uçakta Rus füzesi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24