Ebola virüsü can alıyor, sınırları kapattırıyor

Liberya, Batı Afrika'yı etkileyen Ebola virüsü salgınıyla mücadele etmek amacıyla komşularıyla sınırlarının birçoğunu kapatma kararı aldı. Ebola'nın etkilediği kesimlerinse karantinayla alınmasına karar verildi.

Liberya'da Devlet Başkanı Ellen Johnson-Sirleaf'in başkanlığında toplanan kriz merkezi, bir dizi olağanüstü karar aldı. Buna göre iki havaalanı ve 3 sınır kapısı dışında tüm sınır kapıları kapatılacak. Geçişlere açık havaalanları ve sınır kapıları ise çok sıkı bir şekilde denetlenecek. Ülkeye giriş-çıkış yapan herkes ebola testinden geçirilecek.

Önlemler kapsamında kalabalıkların toplandığı siyasi miting gibi etkinlikler engellenecek. Kamuya açık yerlerde lavabolar kurulacak ve dezenfeksiyon imkânları sunulacak.



Uçuşlar askıya alındı

Nijerya'nın en büyük havayolu şirketi Arik Air, geçen hafta Ebola virüsü taşıyan bir kişinin Nijerya'ya uçması ve burada ölümü ardından Liberya ve Sierra Leone'ye tüm uçuşlarını askıya aldı.

Virüse yakalananların büyük çoğunluğu ölüyor

Ebola virüsüne yakalananların yüzde 90'a varan orandaki bölümü yaşamını yitiriyor. Ancak hastaların erken tedaviye başlamaları durumunda yaşama şansları artıyor.

670'in üstünde insanın hayatına maloldu

Öte yandan Liberya'daki 2 ABD'li yardım görevlisine de virüsün bulaştığı bildirildi.



Dünya Sağlık Örgütü yaptığı açıklamada; Liberya, Gine ve Sierra Leone'de bu sene başından itibaren bu virüs bir rekor kırarak 670'den fazla kişinin ölümüne neden olduğunu belirtti.