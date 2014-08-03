Ebola hakkında bilmeniz gereken 5 şey

Afrika'da artan Ebola salgını kötü sağlık altyapıları olan ülkelerde ölümcül bir hastalıkla baş etmenin zorluklarını ortaya koyuyor.

Wall Street Journal'da yer alan habere göre, hastalığın bulaştığı kişiler arasında Afrika'daki bir tedavi merkezinde çalışan 2 Amerikalı da bulunuyor.

Tarihin en büyük salgını

Liberya, Gine ve Sierra Leone'de başlayan salgın bu yıl 1,300'den fazla kişiyi hasta etti ve 700'ün üstünde insanı öldürdü. Dünya Sağlık Örgütü Genel Direktörü Margaret Chan Cuma günü salgının kontrol dışına çıktığını ve eğer gerekilen adımlar şimdi atılmazsa sonuçların hem can kaybı hem de ekonomik sıkıntılar bakımından yıkıcı olabileceğini söyledi.

Enfeksiyondan kurtulanlar da oldu

Ebola'nın ölüm oranı yüzde 90 kadar yüksek olabilirken sağlık yetkilileri şu anki ölüm oranının yüzde 70 seviyesinde olduğunu belirtti. Kurtulanlar ise en iyi acil tıbbi yardıma ulaşanlar. Şimdilik hastalık için herhangi bir aşı veya tedavi yöntemi bulunmuyor.

Ebola diğer hastalıklara benzeyebilir

Dünya Sağlık Örgütü'ne göre Ebola'nın ilk belirtileri arasında ateş, baş ağrısı, kas ağrıları ve boğaz ağrısı geliyor. Bu yüzden Ebola'yı sıtmadan, tifo ateşinden ve koleradan ayırmak zor olabiliyor.

Ebola sadece vücut sıvıları yoluyla bulaşıyor

Virüs havada taşınmıyor. Hastalığı kapmak için hasta bir insanın kan, ter, kusmuk, idrar, tükürük veya spermiyle temas haline gelmiş olmak yetiyor. Hastalığı kapanlar hasta olana kadar bulaşıcı olmuyorlar. Uzmanlar hastaların belirtiler kendini göstermeye başladığında dahi aşırı bulaşı olmadığını söylüyor. En bulaşıcı kişiler ise çok hasta olup çok fazla hareket edemeyenler oluyor.

Ebola ile savaşmak için neler yapılıyor?

Dünya Sağlık Örgütü üye ülkelerin en çok etkilenen ülkelere daha fazla para aktarmasını ve sağlık yetkililerini yollamasını öngören 100 milyon dolarlık bir kampanya başlatıyor. ABD Hastalık Kontrolü ve Önleme Merkezi'de bölgeye 50 sağlık yetkilisi yollayacağını açıkladı.