Ebeveynlerin çocuklarını fazla övmesi narsizme sebep oluyor

Ohio Üniversitesi’nden Brad Bushman ve Amsterdam Üniversitesi’nden Eddie Brummelman’ın yaklaşık bir buçuk yıl süren araştırmasına göre, ebeveynleri tarafından sürekli özel oldukları söylenilen çocukların narsist olma ihtimali daha yüksek.

Aşırı bencilliğin (narsizm) kaynağını bulmayı amaçlayan araştırmanın sonuçları, ABD’de çıkan Proceedings of the National Academy of Sciences (Ulusal Bilimler Akademisinin Yöntemleri) adlı dergide yayınlandı.

Bir buçuk yıl süren araştırmada, Hollanda’da yaşayan 565 çocuk ve ebeveynleri gözlendi. Araştırmada anne babalarının “diğer çocuklardan daha özel” diye tanımladığı çocuklar ile “hayatta daha fazla şey hak ediyorlar” diye nitelendirdiği çocukların, daha narsist olduğu gözlemlendi.

Çevirisini Radikal’den Eda Utku’nun yaptığı habere göre, teste alındığında 7-11 yaş arasında olan çocuklara ve ailelerine, 6 ay arayla 4 farklı anket yapıldı. Toplamda 1 buçuk yıl süren araştırmada, anne babaların çocuklarına aşırı değer verip vermediğini anlamak için onlara “Çocuğum diğer çocuklar için harika bir örnek teşkil ediyor” gibi cümlelere katılıp katılmadıklarını sordu.

Ebeveynler iyi niyetli ama

Araştırmanın başyazarı Eddie Brummelman, Hollanda’daki Amsterdam Üniversitesi’nde post doktora araştırmacısı olarak çalışıyor. Brummelman’a göre çocuğuna özel olduğunu söyleyen ve o şekilde davranan ebeveynler, bunu muhtemelen iyi bir niyetle yapıyor. Ancak Brummelman’a göre bu durum yüksek özgüvene değil, narsisizme yol açtığını da belirtiyor.

Araştırmanın diğer yazarı Ohio Devlet Üniversitesi İletişim ve Psikoloji Profesörü Brad Bushman ise, “Anne babalar çocuklarına diğerlerinden özel olduğunu söylediğinde çocuklar da buna inanıyor” diyor ve ekliyor; “Bu ne onlar için, ne de toplum için iyi bir şey değil.”

Özgüven ve narsisizm farklı

Özgüveni yüksek çocuklar ise kendini diğer çocuklardan üstün görmüyorlar. Öte yandan aynı çocuklar, hayatlarından memnun oldukları ve kendilerini oldukları gibi sevdikleri gibi ifadeleri de onaylıyor.

Bushman, “Özgüveni yüksek kişiler kendilerini diğerleriyle aynı ölçüde değerli görürken, narsistler diğerlerinden daha iyi olduğunu düşünür” diyor.

‘Artık çocuklarıma farklı davranıyorum’

3 çocuk babası olan Bushman, kendi araştırmasından feyz aldığını ve artık çocuklarıyla daha farklı konuşmaya başladığını da belirtiyor.

“90’larda bu araştırmaya ilk başladığım günlerde, çocuklarıma ekstra özel şekilde davranmam gerektiğini düşünüyordum. Şimdi ise bunu yapmamaya dikkat ediyorum. Çocuklarımıza sıcak şekilde davranmak, özgüvenlerini yükseltmek açısından önemli. Ancak onlara olduğundan daha değerli olduklarını hissettirirsek, ortaya narsisizm çıkıyor.”

Öte yandan araştırmaya göre çocuklardaki yüksek narsisizmin tek suçlusu aileler de değil. Araştırmada “Tıpkı diğer kişilik özellikleri gibi, yüksek narsisizmin bir sebebi de genetik ve çocukların doğasında bulunan kaprisli yapı” deniliyor.