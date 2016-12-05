Ebeveynlere otomobilde sigara yasağı

İskoçya’da 5 Aralık'ta yürürlüğe giren yeni yasal düzenleme otomobilde çocuk bulunurken sigara içilmesini yasaklıyor. Yasa, yasağa uyulmaması halinde 119 euroluk para cezası öngörüyor. Olayın mahkemeye intikal etmesi durumunda ise para cezası 1190 euroya kadar yükselebiliyor.

İskoçya Sağlık Bakanı Aileen Campbell, yeni düzenlemeye ilişkin yaptığı açıklamada kısa bir otomobil yolculuğu sırasında bile pasif içicilerin "tehlikeli miktarda" kimyasala maruz kaldığına dikkat çekti.

Yeni yasal düzenlemeden memnuniyetini ifade eden Tütün Ürünleri ile Mücadele Derneği Başkanı Sheila Duffy de "Ebeveynlerin çocuklarını sigara dumanından korumaya çalıştığını biliyoruz. Ancak her ebeveyn sigara dumanın ne kadar zehirli olduğunun ve kendisi görmeyip koklamadığı zaman sigara dumanın ne kadar süre havada kaldığının farkında değil" diye konuştu.

"Tütünsüz bir kuşak" hedefi

İskoçya’da sigara yasağı Aralık 2015'te sertleştirilmişti. Yeni yürürlüğe giren düzenleme de pasif içicilerin daha fazla korunmasını amaçlıyor.

İskoçya’da hükümet "tütünden arınmış bir kuşak" yaratmak için 2034 yılına kadar sigara içenlerin oranını yüzde 5’in altına düşürmeyi hedefliyor.

İngiltere ve Galler’de de Ekim 2015'ten bu yana benzer düzenlemeler yürürlükte. Britanya'da Temmuz 2007'den bu yana iş yerleri, dükkânlar, toplu taşıma araçlarının yanı sıra restoran, bar ve gece kulüplerinde de sıkı sigara içme yasağı uygulanıyor.

Dünya Sağlık Örgütü’nün verilerine (DSÖ) göre pasif sigara kullanıcıları astım, akciğer kanseri ve kalp krizi tehlikesi ile karşı karşıya. DSÖ'ye göre pasif sigara kullanımı her yıl 600 bin kişinin erken ölümüne yol açıyor.

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AFP/BD/HS