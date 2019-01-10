Ebeveynler içlerindeki çocuğu ortaya çıkardı

İSTANBUL - (DHA) - İSTEK Belde Anaokulu’nda anne babaların çocuklarıyla birlikte farklı etkinliklere katıldığı “Kış Atölyesi” düzenlendi. Atölyede minik misafirler sanat, bilim, teknoloji, yabancı dil ve beceri temelli çalışmaları paylaşırken, anne babalar da içlerindeki çocuğu hatırladı.

Katılımcılar kampüs içinde bulunan Astronomi Müzesi\'nde güneş sistemindeki gezegenleri ve gök taşlarını inceledikten sonra müzede bulunan ay taşını gördüklerinde şaşkınlıklarını gizleyemediler. Orman kütüphanesindeki masal atölyesinde ise bulundukları zaman ve ortamın dışına çıkarak, ağaçların gölgesinde, etraflarını saran hayvanlar ile mantarların üzerine oturup dinledikleri masalın içinde kayboldular.

Blogger ve Eczacı olan Veli Selen Esener bitkisel yağları ve şifalı bitkilerin özlerini kullanarak krem yaptırırken, gastronomi bölümüne ait olan mutfak atölyesinde de lezzetli bir kış çayı yapıldı.

Ardından İSTEK Okulları Crossroads programı kapsamında yabancı dil atölyelerine katılan misafirler şarkı söyleyerek, oyun oynadılar.

“ÇOCUKLARIMIZLA BİRLİKTE ÇOCUK OLMANIN KEYFİNİ YAŞADIK”

Atölyede çok eğlendiklerini, çocuklarıyla birlikte çocuk olmanın keyfini yaşadıklarını belirten veliler, kampüs içinde yer alan planetaryumda geçirdikleri zamanın çok kıymetli olduğunu ifade ettiler.

Öte yandan ücretsiz olarak gerçekleştirilen bu etkinliklerin 23 Şubat, 9 Mart, 6 Nisan tarihlerinde de farklı içeriklerle devam edeceği duyuruldu.