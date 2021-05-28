Ebedi Uykusuz filmine Romanya’dan destek

Behzat Ç. ve Anne gibi dizilerde senaristlik yapan İlke Yeşilay, aynı zamanda yönetmenliğini de üstlendiği, Kültür Bakanlığı destekli ilk uzun metrajlı filmi Ebedi Uykusuz için Romanya’dan post prodüksiyon desteği buldu.

Pandemi koşullarında film yapmanın ve finansör bulmanın zorlaştığı bugünlerde, Andu Radu tarafından kurulan Bükreş'teki post prodüksiyon stüdyosu Abator, renk düzenlemesi ve çevrimiçi işlemler için, İlke Yeşilay’ın yönettiği Ebedi Uykusuz adlı filme sponsor oldu.

Daha önce Köprüde Buluşmalar, Selanik Film Festivali gibi platformlarda senaryo desteği kazanan ve Torino Film Lab’de geliştirilen film, Kültür Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğünce desteklendi ve ana yapımcılığını Zafer Yeşilay’a ait Greenmoon film üstlendi.

Oyuncu kadrosunda Lila Gürmen, Ali İpin, Can Şıkyıldız ve henüz konservatuvar eğitimlerine devam eden genç oyuncular rol alıyor. Türk sinemasında eşine rastlanmayan konusu ve özgün stiliyle, öte dünya ve deliliğe dair bir aile dramasını işleyen anlatan film önümüzdeki aylarda festivallerde izleyiciyle buluşacak.