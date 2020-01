Eagles üyesi Glenn Frey öldü

Grup internet sitesinden yaptığı açıklamada Glenn Frey’in uzun bir hastalık sürecinden sonra New York’ta hayatını kaybettiğini duyurdu. Açıklamada Glenn'in son haftalarda cesur bir mücadele verdiği ancak kalın bağırsak iltihabı ve zatürre nedeniyle hayatını kaybettiği ifade edildi.

Sitedeki açıklamada ayrıca “Acımızı, sevgi ve saygımızı, bize, ailesine, müzik sektörüne ve dünyanın dört bir yanındanki hayranlarına verdiklerini kelimelere sığıdıramayız” denildi.

Gitarist ve şarkıcı Frey “The Eagles” grubunu 1971’de baterist ve şarkıcı Don Henley ile birlikte Los Angeles’ta kurdu. Grubun kurucu üyeleri arasında Bernie Leadon ve Randy Meisner da vardı.

“The Eagles” Kaliforniya tarzı melodileriyle 70’li yıllarda ABD'nin en başarılı gruplarından biri olurken dünya çapında da ün kazandı. Frey ve Henley “Hotel California”, “Take it easy” ve Life in the Fast Lane” gibi dünyaca ünlü unutulmaz şarkılara imza koyan isimler arasında yer aldı.

Bugüne kadar 6 Grammy Ödülü kazanan grup “History of the Eagles” turnesini Temmuz 2015'te tamamladı. Frey o zaman Los Angeles'taki konserde grupla son kez çaldı.

Frey, gruba geçen Aralık ayında Washington'ta verilen prestijli ödüllerden “Kennedy Ödülü” törenine sağlık sorunları nedeniyle katılamamıştı.