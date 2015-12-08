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Yaşam
Deutsche Welle

Eagles of Death Metal Paris saldırılarının ardından yeniden sahnede

Teröristlerin hedefi olan tiyatroda sahnede olan ABD'li rock grubu Eagles of Death Metal üyeleri saldırının şokunu atlattı. Yeniden sevenlerinin karşısına çıkan grup iptal ettiği Avrupa turuna devam etme kararı aldı.

08 Aralık 2015 14:36


Eagles of Death Metal, Fransa'nın başkenti Paris'te 13 Kasım'da Bataclan Tiyatrosu'na düzenlenen saldırı sırasında sahnedeydi. Saldırıda teröristler salonda bulunan 90 kişiyi öldürmüş, grup üyeleri saldırıdan sağ olarak kurtulmuştu.

Bono: 'Sahnenizi çaldılar'

Eagles of Death Metal grubu, Paris'in Bercy bölgesindeki yeni adıyla AccorHotels Arena'da dün U2 grubunun davetlisi olarak sahneye çıktı. U2'den Bono Eagles of Death Metal solisti Jesse Hughes'u sahnede kucakladı. Bono, "3 hafta önce sizden sahnenizi çaldılar. Bu akşam sahnemizi size sunuyoruz" dedi.

Eagles of Death Metal, Paris saldırısı sonrasında 10 Aralık'a kadar devam edecek Avrupa turunu iptal etmişti. Grup, Avrupa turuna şubat ayında devam edeceğini duyurdu.

'Bataclan'a yeniden döneceğiz'

Grubun solisti Jesse Hughes, "Vice" dergisine verdiği demeçte, Bataclan'ın yeniden açılması halinde mekânda konser veren ilk grup olmak istediklerini açıkladı. Hughes, "Rock'n'Roll konseri izlemek isteyen dostlarımız orada canlarından oldu. Tekrar oraya gitmek ve hayatta kalmak istiyorum" dedi.

Konser salonlarında güvenlik gündemde

Almanya'daki önde gelen konser salonlarından Lanxess Arena'nın (Köln Arena) güvenliğinden sorumlu Stefan Löcher, saldırı sonrası yaptığı değerlendirmede şunları söylemişti:

"Buraya, arenanın önüne 400 güvenlik gücü konuşlandırabilirim ancak kalaşnikoflu insanlar geldiğinde, kesin olan şu ki, güvenlik personeli ya kaçacak ya da ne yapacağı ikilemi sırasında vurulacak. Burada, sadece en üst düzey devlet kademesinin etkin olabileceği bir durumdan bahsediyoruz."

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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