EA, mobil oyun geliştiricisi Playdemic'i 1.4 milyar dolara satın aldı

Electronic Arts, dördüncü büyük çaplı satın alımını gerçekleştirerek Golf Clash'in yaratıcısı Playdemic'i 1,4 milyara bünyesine kattı.

Geliştirdiği spor oyunlarıyla oyun camiasındaki herkes tarafından bilinen Electronic Arts, mobil cihazlar kısmına da yatırım yapıyor. Şirketin son hamlesi mobil tarafta büyük bir kitleye sahip olan Golf Clash oyunun geliştiricisi Playdemic oldu. EA yöneticisi, Playdemic ekibinin oldukça deneyimli olduğunu ve onlarla çalışmayı dört gözle beklediklerini belirtti.

Webtekno'nun haberine göre, Playdemic’i bu zamana kadar bünyesinde barındırmış olan Warner Bros Games’in başkanı David Haddad, geliştirici ekibin Golf Clash’i beklenenden çok daha öteye götürdüğünü belirtiyor. Buna ek olarak Haddad, bu anlaşmanın Warner Bros bünyesinde geliştirilecek oyunlar için kurulan stratejinin bir parçası olduğunu söylüyor.

Geçtiğimiz aralık ayında Codemasters’ı 1,2 milyar dolara kendine katmış olan EA, şubat ayında Glu Mobile ile 2,1 milyar dolarlık bir anlaşma imzalamıştı. EA mayıs ayında Metalhead Software ile de bir anlaşma imzaladı fakat şartlar açıklanmadı.