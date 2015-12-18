E-reçetenin yerini geçici olarak kağıt reçete aldı

İlaç onay sistemi “Medula Provizyon” dün akşam saat 21.00'den itibaren neredeyse çalışamaz hale geldi; hastaların ilaç alımında sıkıntılar ortaya çıktı. Sistemde yaşanan sorun giderilinceye kadar hastalar ‘manuel reçete’ ile ilaç alabilecek.

Hürriyet’ten Aysel Alp’in haberine göre; Türk Eczacıları Birliği (TEB) yetkilileri dün akşam saat 21.00 itibariyle ilaç onay sistemi çalışmaz hale geldiğini bildirdi. Sosyal Güvenlik Kurumu yetkilileri, veri merkezinin Batıkent'teki yeni binaya taşınması nedeniyle sistemde sorunlar yaşandığını doğrularken, sorun giderilinceye kadar eczanelere 'manuel reçete' ile ilaç vermeleri talimatı gönderildi.

Medula kesintisi ile ilgili eczanelere gönderilen SGK duyurusunda, “Kurumumuzun Veri Merkezi taşınması proje planı kapsamında devam etmektedir. Sistem alt yapısında yapılan ve yapılmaya devam edilecek olan çalışmalar nedeniyle zaman zaman planlı ve plansız kesintiler yaşanabilmektedir" dendi.

Hastaların mağdur edilmemesi için 'manuel reçete' uygulamasına geçilmesi istendi. Ancak TEB yetkilileri, bu sıkıntının özellikle kalp, şeker, tansiyon, kanser, nöroloji, gibi hastaların ilaç alımını zorlaştırdığına dikkat çekerek, "Çünkü raporlar artık kağıt halinde değil. İlaç verilirken e-rapor üzerinden kontrolü yapılıyor. Dolayısıyla şimdi raporlu hastaların ilaç alma sıkıntısı ortaya çıkıyor" uyarısı yaptı.

Sistem kesintisi hakkında Kurumun hastaların mağdur edilmemesi için Türk Eczacıları Birliği'ne gönderdiği “Veri Merkezinin Taşınması” başlıklı duyurusu şöyle:

“Kurumumuzun Veri Merkezi taşınması proje planı kapsamında devam etmektedir. Sistem alt yapısında yapılan ve yapılmaya devam edilecek olan çalışmalar nedeniyle zaman zaman planlı ve plansız kesintiler yaşanabilmektedir.

Çalışmalar süresince sözleşmeli sağlık hizmet sunucuları SUT’nin “1.7.2 - MEDULA sisteminden kaynaklanan nedenlerle provizyon alınamaması” başlığı altında yer verilen;

Kurum Hizmet Sunumu Genel Müdürlüğü yetkililerince imzalanacak bir tutanak ile tevsik edilmesi kaydıyla MEDULA sisteminden kaynaklanan arıza nedeniyle hasta takip numarasının alınamadığı süre zarfında Kurum sağlık yardımlarından yararlanma hakkının olduğunu yazılı olarak beyan etmek veya belgelemek suretiyle müracaat eden kişilerin sağlık hizmetleri Kurumca karşılanır. Daha sonra yapılan sorgulama sonucu bu kişilerin müstahak olmadığının tespit edilmesi halinde, tedaviye ait fatura bedeli ilgili sağlık kurumuna/kuruluşuna ödenerek gerekli yasal işlemler Kurumca yürütülür' hükmü gereğince Kuruma manuel fatura kesilebilecektir."

Eczacılar Birliği’nden de duyuru

TEB de eczanelere geçtiği uyarısında, "Kurum duyurusuna istinaden sistem kesintisi yaşandığı süre boyunca manuel fatura kesilebileceği hususunu tüm meslektaşlarımızın bilgisine sunarız. Eczacılarımızın, manuel reçete karşılama işlemleri sırasında aşağıdaki işlemleri gerçekleştirmeleri gerekmektedir" dendi. Yapılacak işlemler şöyle sıralandı:

1) SUT’un “1.8.2 - Ayakta tedavide sağlanan ilaçlar için katılım payı” başlıklı maddesi gereği;

Kurumdan gelir ve aylık alanlar ile bakmakla yükümlü oldukları kişilerden alınması gereken ilaç katılım payı, emeklilerin maaşlarına yansıtılarak daha sonra tahsil edilmekte olduğundan eczanelerce bu aşamada tahsil edilmeyecek, diğer kişilerden alınan oranında katılım payı eczaneler tarafından tahsil edilecektir.

Her bir reçete için;

* 3 kutuya kadar (üç kutu dâhil) temin edilen ilaçlar için……….3 (üç) TL

* 3 kutuya ilave temin edilen her bir kutu ilaç için……….……..1 (bir) TL,

olmak üzere alınan katılım payı eczaneler tarafından tahsil edilecektir.

2) Reçete arkasına ayrıca hastanın SGK'lı olduğuna dair beyanı yazılacaktır. Hastalara/hasta yakınlarına teslim edilen ilaçlara ait karekodlar, İTS işlemi sistem açıldığı zaman tamamlanmak üzere reçeteye eklenecektir. Bu karekodların İTS satış bildirimi işlemlerinin eczane otomasyon programları aracılığıyla yapılması mümkündür. Ancak, İTS satış kesinleştirme işleminin, MEDULA Sistemi üzerinden tamamlanması gerekmektedir.

3) Hastaya teslim edilen ilaçlarda eşdeğer ilaç uygulaması sebebiyle çıkabilecek fiyat farkları eczaneler tarafından tahsil edilecektir.

4) MEDULA Sisteminin faaliyete geçmesinin ardından, kesinti döneminde karşılanan reçeteler sisteme kaydedilecektir. Reçete sahibinin, hak sahibi olmaması nedeniyle onay alınamaması halinde, bu reçeteler Kuruma şahıs bazında ayrı ayrı fatura edilecektir. (SUT 1.7.2.maddesi) Provizyon alınamayan reçetelerin faturalandırılmasında, Medula Eczane Uygulamasından “deneme” çıktısı alınacak; verilen ilaçlara ait karekodlar da Medula Eczane Uygulamasında yer alan “Manuel Reçete Giriş” menüsünden İTSye bildirilecektir.