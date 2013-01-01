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Sağlık

e-reçete ertelendi

Türkiye Eczacılar Birliği Genel Sekreteri Harun Kızılay, e-reçete uygulamasına geçiş işlemlerinin 1 Ocak'tan 15 Ocak'a ertelendiğini söyledi

01 Ocak 2013 19:20

Reçetelerin elektronik ortamda yazılmasına ilişkin uygulamaya geçiş tarihi, 15 Ocak'a ertelendi.

Türkiye Eczacılar Birliği Genel Sekreteri Harun Kızılay, e-reçete uygulamasına geçiş işlemlerinin 1 Ocak'tan 15 Ocak'a ertelendiğini söyledi.

SGK yetkilileriyle konuyla ilgili görüştüklerini anlatan Kızılay, ''Reçeteler, 15 Ocak'tan itibaren e-reçete ile yazılacak. Ama sistem hata verdiğinde, elektrik çalışmadığında, doktorun sistemi ya da Medula çalışmadığında  kağıt reçete yazabilecek ve bu reçete de geçerli olabilecek'' dedi.

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), yaptığı açıklamada, e-reçete uygulamasının 1 Ocak 2013 tarihinden 15 Ocak tarihine ertelendiğini bildirdi.

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