E-kitapta i-yolsuzluk

Apple'ın ABD'nin beş büyük yayınevi Hachette, HarperCollins, Macmillan, Penguin ve Simon & Schuster ile çok satan e-kitap fiyatlarını, Amazon’un limiti olan 9.99 dolardan 12.99 ve 14.99 dolara çıkarmak için gizlice anlaştığı ortaya çıktı.

Soruşturmayı yürüten ABD New York Bölge Mahkemesi yargıcı Denise Cote’a göre görüşmeler iPad ve iBookstore’un piyasaya sürüldüğü Ocak 2010’dan önceki 2 ay içinde gerçekleşti. Bu görüşmeler sonucunda bazı e-kitapların fiyatları yılın ilk yarısında ikiye katlandı. Cote, Apple’ın Amazon’la veya başka bir e-kitap satıcısıyla rekabet etmek istemediğini ve yayınevlerinin de Amazon’un uyguladığı 9.99 dolarlık fiyatlandırma sisteminden rahatsız olduğunu ve kitapları daha yüksek fiyatlara satmak istediklerini, bu yüzden de aralarında gizlice anlaştıklarını belirtti. Cote ayrıca bu anlaşmada Apple’ın kilit rol oynadığını ve Apple’ın yokluğunda yayınevlerinin böyle bir işbirliğine yaparak Amazon’a karşı cephe almaya cesaret edemeyeceklerini de vurguladı. Apple yetkilileri ise anlaşmda daha pasif bir rol üstlendiklerini iddia etti.

Radikal'deki habere göre, Davada yalnızca Apple yargılanırken, diğer beş yayınevi Adalet Bakanlığı ve öznel kişilerle uzlaşmaya vardı. Dava kararının e-kitap fiyatlarında nasıl bir değişikliğe sebep olacağı henüz belirsiz.