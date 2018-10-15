E-kitapla ilgili her şey DAÜ'de ele alınacak

GAZİMAĞUSA, (DHA)- Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Özay Oral Kütüphanesi, Kıbrıs Türk Kütüphaneciler Derneği ve Türk Kütüphaneciler Derneği ortaklığında düzenlenecek \"elektronik kitaplar\" konulu panel, elektronik ortama dayalı kütüphane hizmetleri ve elektronik bilgi hizmetleri konularında merak edilenlere ışık tutacak.

DAÜ Özay Oral Kütüphanesi Oditoryumu’nda 19 Ekim Cuma günü düzenlenecek “E-Kitap: E-Fırsat Mı? E-Tehdit mi? E- Kitaplarda Türkçe İçerik ve SWOT Analizi” başlıklı panelin açılış konuşmalarını DAÜ Rektörü Prof. Dr. Necdet Osam, DAÜ Özay Oral Kütüphanesi Müdürü ve Kıbrıs Türk Kütüphaneciler Derneği Başkanı Osman Soykan, Türk Kütüphaneciler Derneği Genel Başkanı Ali Fuat Kartal gerçekleştirecek. Konuşmaların ardından başlayacak konferansta Hacettepe Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Bülent Yılmaz, “E-kitap: Okuma Kültürü, Eğitim ve Kütüphaneler Açısından Bir Değerlendirme” başlıklı sunumunu gerçekleştirecek. Sonrasında, Yüzüncü Yıl Üniversitesi Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanı ve Anadolu Üniversite Kütüphaneleri Konsorsiyumu (ANKOS) Yönetim Kurulu Üyesi İsmail Çetinkaya’nın moderatörlüğündeki panele geçilecek. Panelin konuşmacıları ise Atılım Üniversitesi Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanı Emre Hasan Akbayrak, İstanbul Teknik Üniversitesi Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanı Göknur Aslan ve Gündoğan/Sam Yayınevi’nden Eren Gündoğan olacak. Panel sponsor firmaların sunumlarıyla sona erecek.

“İLGİ DUYAN HERKES KATILABİLECEK”

Panel ile ilgili DAÜ Özay Oral Kütüphanesi tarafından yapılan açıklamada, “Ülkemizde kütüphanelerde görev yapan kütüphanecilerin özellikle elektronik kütüphanecilik alanındaki mesleki gelişimlerini desteklemek amacı ile elektronik yayıncılık, elektronik kitaplar ve Türkçe elektronik kitaplar konularını içerecek, kütüphanemiz ev sahipliğinde mesleki bir panel düzenlenecektir. Türkiye’de faaliyet gösteren Hiperlink Yayıncılık ile Vidobu firmaları panele sponsor olmuşlardır. Panelimize Türkiye’den konuşmacı olarak katılacak konuklarımız, alanlarında etkin isimlerdir. Panelimize ilgi duyan herkes katılabilecektir” denildi.

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