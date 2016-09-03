e-Devlet hizmetlerinde yeni dönem

Kamu kurum ve kuruluşları tarafından verilen hizmetlerin elektronik ortamda sunulmasına imkan sağlayan e-Devlet Kapısı üzerinden kredi kartı, havale, mobil ödeme gibi yöntemlerle tahsilatın yapılabileceği altyapı sistemi kurulacak.

Kamu kurum ve kuruluşları tarafından verilen hizmetlerin elektronik ortamda sunulmasına imkan sağlayan e-Devlet Kapısı üzerinden kredi kartı, havale,mobil ödeme gibi yöntemlerle tahsilatın yapılabileceği altyapı sistemi kurulacak.

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığının e-Devlet Hi̇zmetleri̇ni̇n Yürütülmesi̇ne İli̇şki̇n Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeli̇ği, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi.

e-Devlet hizmetlerinin kapsamı ve yürütülmesine ilişkin esasları belirleyecek olan Bakanlık, bu çerçevede e-Devlet Strateji ve Eylem Planını hazırlayacak.

Kamu kurum ve kuruluşları, yürüttükleri e-Devlet projeleri veya bu hizmet kapsamında sundukları verilerin elektronik ortama taşınmasından, doğruluğundan, güncelliğinden, veri bütünlüğünden, güvenliğinin sağlanmasından ve saklanmasından sorumlu olacak.

İstisnalar saklı kalmak kaydıyla, e-Devlet hizmetlerinin yürütülmesi kapsamında ilgili veriler, kamu kurum ve kuruluşları arasında yapılan protokoller çerçevesinde elektronik ortamda paylaşılacak ve kullanıcılara sunulacak. Bu hizmetler kullanım kolaylığı ve kullanıcı memnuniyetini sağlayacak şekilde, ulusal ve uluslararası standartlara uygun, işlevsel ve kesintisiz şekilde sağlanacak. Herhangi bir felaket anında sistemlerin kesintiye uğramaması için gerekli tedbirler alınacak.

e-Devlet Kapısı üzerinden kredi kartı, banka kartı, havale, EFT, mobil ödeme gibi yöntemlerle de tahsilatın yapılabileceği altyapı sistemi kurulacak.

Kamu kurum ve kuruluşları sundukları veya sunacakları e-Devlet hizmetlerinden kullanıcıların yararlanabilmesi amacıyla gerekli kimlik doğrulama işlemini, en geç 12 ay içinde sadece e-Devlet Kapısı üzerinden yapacak.

Ayrıca, kamu kurum ve kuruluşları kendi sistemleri üzerinden sundukları, geniş kitlelere hitap eden ve olgunluk seviyesi yüksek e-Devlet hizmetlerini, en geç 24 ay içinde e-Devlet Kapısı üzerinden sunacak.

Vatandaş ve şirketlerin kamu hizmetlerine ilişkin her türlü ödemelerini e-Devlet kapısı aracılığıyla yapabilecekleri sistem 18 ay içinde geliştirilecek.

Sistem üzerinden sağlanan kamu hizmetlerinin engelli kişiler tarafından da erişilebilir olması için gerekli çalışmalar yapılacak.

e-Devlet proje ve uygulamalarının mali ve fiziki gerçekleşmeleri, performansı, riskleriyle ihtiyaçlarını zamanında tespit etmek ve gerekli tedbirleri almak amacıyla Bakanlık tarafından izleme faaliyetleri yürütülecek.