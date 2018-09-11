İstanbul Küçükçekmece E-5 Karayolu'nda 7 araç zincirleme kaza yaptı. Kazada yaralanan olmazken, trafiğe takılmak istemeyen bazı sürücüler E-5'te geri geri giderek yan yola girdi.

Meydana gelen zincirleme kazada yaralanan olmazken, kaza nedeniyle trafik yoğunluğu oluştu. Trafiğe takılmak istemeyen bazı sürücüler tehlikeye aldırış etmeden E-5 Karayolu'nda geri geri giderek yan yola girdi.

Bu sırada kaza yerine doğru giden bir polis ekibi duruma müdahale ederek sürücüleri geri geri gelmemeleri ve devam etmeleri yönünde uyardı. Kazaya karışan araçların yoldan kaldırılmasıyla trafik normal akışına döndü.