Dwayne Johnson, "Black Adam" için tarih verdi

Hollywood yıldızı ve eski güreşçi Dwayne Johnson, DC Comics filmi "Black Adam"ın 2022'nin Temmuz yayında yayınlanacağını duyurdu.

CNN'de yer alan habere göre, DC Comics'in Black Adam karakterini canlandıracak olan Dwayne Johnson, Instagram hesabından New York Times Meydanı'ndan bir video paylaştı.

Johnson'ın paylaştığı videoda, filmin yayınlanma tarihi yer aldı ve bir ses "DC Evreni'nde güç hiyerarşisi değişmek üzere" dedi.

"Black Adam", Dwayne Johnson'ın ilk DC filmi olacak. Johnson, 2019'da Black Adam karakterini oynacak olmasıyla ilgili "Hayatımda oynadığım rollerin hepsinden farklı" demişti.

Black Adam'ın oyuncu kadrosunda Dwayne Johnson'ın yanı sıra Marwan Kenzari, Atom Smasher rolüyle Noah Centineo, Cyclone rolüyle Quintessa Swindel, Hawkman rolüyle Aldis Hodge yer alıyor. Black Adam, Shazam spin-off'u olarak çıkacak. Johnson, filmde Black Adam'ın bir "anti kahraman" olacağını söylemişti.