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Dwayne Johnson, Alec Baldwin'in film seti kazası hakkında konuştu: Bir daha çekimde gerçek silah kullanmayacağım

Rust film çekimlerinde, Alec Baldwin’e çekim için verilen silahın “güvenli” olduğu söylenmişti

05 Kasım 2021 10:26

“The Rock” olarak bilinen Hollywood yıldız Dwayne Johnson, Alec Baldwin’in film setinde yanlışlıkla görüntü yönetmenini vurarak ölümüne neden olduğu olan ardından film setlerinde gerçek silah kullanmama sözü verdiğini açıkladı.

The Guardian’da yer alan habere göre, yeni filmi Red Notice’in galasına katılan Dwayne Johnson, bir daha film setlerinde gerçek silah kullanmayacağını söyledi.

Johnson “Rust film setinde yaşanan olay beni çok üzdü. Bir can kaybettik. Kalbim Halyna Hutckins ve onu ailesiye. Alec’i de uzun süredir tanıyorum” dedi.

Rust film çekimlerinde, Alec Baldwin’e çekim için verilen silahın “güvenli” olduğu söylenmiş, Baldwin prova yaparken yanlışlıkla görüntü yönetmenini vurarak ölümüne neden olmuştu.

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