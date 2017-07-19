DW Türkçe'nin yeni interaktif programı başladı

İki zıt görüşün bir boks ringinde karşı karşıya geldiği ve Facebook sayfasında canlı olarak yayınlanan DW Türkçe'nin yeni programı "Nalan'la Ringdeyiz" 18 Temmuz Salı günü yayına başladı.

Program iki haftada bir salı günleri TSİ 21:00'de başlayacak ve her programda karşıt görüşleri savunan iki konuk bir boks ringinde 20 dakika boyunca bir konuyu tartışacak.

Facebook üzerinden canlı olarak yayınlanan ve izleyicilerle interaktif bir şekilde yürütülen programın ilk konusu "Ayran içtik, ayrı mı düştük? Türklerle Almanlar hala dost mu?" oldu.

Kırmızı köşede Berlinli yönetmen ve gazeteci Aslı Özarslan, Türklerle Almanların son dönemlerdeki gelişmeler sonrasında hala dost olduğunu savunurken, mavi köşede aile şirketinde çalışan Berlinli Ömer İgaç, iki halkın öncekinden ne daha fazla ne de daha az dost olduğunu söyledi.

"Medyada değişiklik oldu"

İzleyicilerin yayın öncesinde ve sırasında yazılı veya videolu olarak yorum ve soru gönderebildikleri programda, Aslı "Benim arkadaşlarımın hiçbirisinin bana veya burada yaşayan Türklere karşı bir şeyi yok. Ama medyada bir değişiklik oldu, ben onu gözlemledim. Medya hep Türkler üzerine konuşuyor" dedi.

Türkiye'nin iç siyasetini bire bir Almanya'ya taşımanın yanlış olduğunu ifade eden Ömer de "Almanya'da yaşayan Türkiye kökenliler olarak Türkiye iç siyasetinden ziyade bizim burada aslında bambaşka sorunlarımız var. Ve tabii ki de bunları konuşmamız gerekir" dedi.

İzleyicilerden gelen yorum ve soruların da canlı olarak yayına alındığı ve sunucu Nalan Şipar'ın konuklarıyla paylaştığı ilk programı en fazla 25-34 yaş grubundaki erkek takipçiler izledi. Programa en yoğun ilgi İstanbul'dan gelirken, ikinci sırayı Almanya'nın Kuzey-Ren Vestfalya Eyaleti aldı.

"Takipçiler yayının bir parçası"

Program için hazırlanırken Türkiye'deki tartışma programlarını incelediğini belirten Nalan Şipar, bu programların uzun, sıkıcı ve eleştirel olmadıklarını söyledi. Şipar, bu yeni format ile Türkiye'deki izleyicilere nesnel ve saygılı bir tartışma yürütülebileceğini hatırlatmak istediklerini ifade etti.

DW Türkçe'den Hülya Schenk de yeni program ile sosyal medyanın sunduğu olanakları kullanarak takipçilerin programın bir parçası haline getirildiğini ve programın onlarla etkileşim içerisinde yürütüldüğünü ifade etti.

Takipçilerin kırmızı köşedeki konuk için Facebook'taki kalp emojisini, mavi köşedeki konuk için beğendim emojisini vererek galibi belirledikleri formatın ilk yayınında kazanan mavi köşedeki Ömer oldu.

DW/DÇ/HS

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