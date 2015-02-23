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Deutsche Welle

DW eski çalışanı Can Akbel öldü

Deutsche Welle, Batı Alman Radyo-Tv Kurumu (WDR) ve TRT'de spiker, editör ve program yapımcısı olarak çalışan Can Akbel 81 yaşında öldü.

23 Şubat 2015 15:08


1934 İzmir doğumlu Can Akbel, 1952'de Ankara Atatürk Lisesi'nden mezun oldu. Ardından Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde öğrenimine başladı. Bu sırada gazeteciliğe ilgisi nedeniyle 1953 yılında Ankara Radyosu'nda spiker olarak çalışmaya başladı. İki yıl sonra ise meslek eğitimi için Almanya'ya geldi. Almanya'da Kaiser-Wilhelm Üniversitesi'nde eğitim gören Akbel, Batı Alman Radyo-TV Kurumu'nda (WDR) staj yaptı. WDR Türkçe yayınlarının kurulması sürecinde görev yaptı ve burada yayın müdürü olarak görev yaptı. Can Akbel Almanya'da kaldığı yıllarda Deutsche Welle Türkçe yayınlarda da program yapımcısı, editör ve sunucu olarak çalıştı.

Türkiye'ye döndükten sonra 1968 yılında deneme yayınına başlayan TRT Televizyonu'nda redaktör ve spiker olarak görev yaptı. Can Akbel 1970'li yıllarda ilgiyle izlenen “Güne Bakış" haber programını hazırlayarak sundu. Bu programdaki sunumuyla çok beğenildi. 1999 yılında emekli olan Can Akbel, Bahçeşehir Üniversitesi ve Kadir Has Üniversitesi İletişim Fakültesi'nde Radyo-TV Sinema Bölümü'nde öğretim görevlisi olarak görev yaptı.

Can Akbel'in cenazesi, bugün saat 13.30'da Harbiye'deki TRT İstanbul Bölge Müdürlüğü'nde yapılacak törenin ardından, Bebek Camii'nde ikindi vakti kılınacak namazdan sonra Çengelköy Mezarlığı'na defnedilecek.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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