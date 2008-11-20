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Sağlık

Düzenli egzersiz lohusalık sürecini kısaltıyor

Dr. İsmail Topal, hamilelikte düzenli egzersizin sezaryenle doğum riskini azalttığını, doğum sonrası lohusalık süresini kısalttığını ve annenin daha kolay kilo vermesini sa

20 Kasım 2008 02:00

Trabzon Doğum ve Çocuk Bakımevi Başhekimi Uzman Dr. İsmail Topal, hamilelikte düzenli egzersizin sezaryenle doğum riskini azalttığını, doğum sonrası lohusalık süresini kısalttığını ve annenin daha kolay kilo vermesini sağladığını söyledi. 

Gebelik ağrılarından egzersiz yaparak kurtulun

Egzersiz erken doğumu önlüyor

İsmail Topal yaptığı açıklamada, gebelikte belli kurallar çerçevesinde uygulanacak egzersizin pek çok yarar sağladığını belirtti.

Hamilelerin yapacağı egzersizin solunum ve dolaşım sistemlerinin daha iyi çalışmasına katkıda bulunduğunu ifade eden Topal, "Bu durum, gebenin kendisini daha iyi hissetmesini, sağlıklı kilo almasını, pozitif duygulara yönelmesini ve kendine güveninin artmasını sağlar. Egzersiz, anne adayında gebeliğe bağlı uykusuzluk, bel ağrısı, bacaklarda kasılma, varis, basur gibi şikâyetlerin azalmasını sağlar" dedi.

Topal, düzenli egzersizin sezaryenle doğum riskini azaltacağına dikkati çekerek, "Egzersiz, doğum sonrası lohusalık sürecini kısaltır ve annenin daha kolay kilo vermesini sağlar. Sağlıklı yaşamın önemli bir parçası olan egzersiz, hamileler için de vazgeçilmez bir uygulamadır. Bu durum dikkate alınarak, anne adayları, düzenli egzersizleri doktorlarıyla iletişim halinde olarak aksatmadan yapmalıdır" diye konuştu.

‘Egzersiz, anne adayının fiziksel gücünü artırır’

Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Beden Eğitimi Bölümü Başkan Yardımcısı Yılmaz Çakmak ise hamileliği normal seyreden her sağlıklı anne adayı için egzersizin güvenli ve yararlı olduğunu söyledi.

Yılmaz Çakmak, hamilelik döneminde sakatlık riski olabilecek spor aktiviteleri ve 5 dakikadan fazla sırt üstü yatılan egzersizler yapılmaması gerektiğini ifade ederek, "Egzersiz sırasında düzgün ayakkabı ve göğüs destekleyici elbiseler giyilmelidir. Hamilelikte yapılan egzersizlerin birinci tehlikesi, vücut ısısının yükselmesi ve bebeğe kan akışının azalmasıdır. Kalp atışı dakikada 140'ı geçmemelidir. Hamileliğin dördüncü ayından başlanarak düzenli yapılan egzersiz, anne adayının fiziksel gücünü artıracaktır" dedi.

Anne adayının ağrı, kasılma gibi durumlarda egzersize son verilmesi gerektiğine dikkati çeken Çakmak, "Anne adayları, hafif ve orta yoğunlukta egzersizi haftada en az üç defa yapabilir. Egzersiz programının günlük olarak 45 dakika tüm vücut hareketleri, 5 dakika nefes eğitimi, 10 dakika gevşeme hareketleri olmak üzere toplam bir saate yayılması gerekir" diye konuştu.

(AA)

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