Düzenlemede sona gelindi; Anadolu barolarının delege sayısı artırılacak, 2 bin üyeyle yeni baro kurulabilecek

AKP’nin pazartesi günü Meclis’e sunmayı hedeflediği ve Avukatlık Yasası’nda düzenleme öngören yasa teklifinde yer alan düzenlemeye göre, Anadolu barolarının Türkiye Barolar Birliği’ndeki (TBB) temsilinin artırılması için “delege sayısı 3 artı 1’e” çıkarılıyor. Böylece Ankara ve İstanbul gibi baroların etkisinin azaltılması planlanıyor. Teklife göre avukat sayısı 5 binin üzerinde olan illerde en az 2 bin üyeyle birden fazla baro kurulabilecek.

İstanbul, Ankara, İzmir gibi büyükşehirlerde yer alan baroların ise delege yapısı “3 bin üyeye bir delege” olacak şekilde düzenleniyor. AKP grubu dün, “çoklu baro” düzenlemesi için muhalefet partilerinin gruplarını ziyaret ederek, görüşlerini aldı. Edinilen bilgiye göre CHP heyeti baro başkanlarına hafta başında yapılan tutumu sert bir dille eleştirdi.

Delege sayısı düşüyor

Cumhuriyet'ten Selda Güneysu'nun haberine göre yasa teklifinde, barolarda uygulanması planlanan “nispi seçim sisteminden” vazgeçildi. Ancak taslakta, muhalefetin de itiraz ettiği düzenlemeyle, TBB’de Ankara, İstanbul ve İzmir gibi üye yapısı fazla baroların delege sayısı “neredeyse yarı yarıya” düşürülüyor.

Buna göre, mevcut düzenlemede üye sayısı 100’den fazla olan barolar, her 300 üye için TBB seçimlerinde bir delege verirken, “bu sayının 3 bin üyeye bir delege” olması planlanıyor. Böylece, Ankara, İstanbul, İzmir gibi muhalif baroların hem TBB seçimlerinde hem de barolar üzerine alınacak kararlarda “etkilerinin azaltılması” planlanıyor. Bununla birlikte, Anadolu baroların temsiliyetinin artırılması için TBB’ye verilen delege sayısının 2 artı 1’den 3 artı 1’e çıkarılması planlanıyor.

Teklifle, baroya ve TBB delege seçimine ilişkin kriterler de yeniden belirleniyor. Kurul ve organlarda üyelikler 2 dönemle sınırlandırılıyor. İllerde “çoklu baroların” nasıl bir sistemle kurulacağı da yer alıyor. Bu kapsamda, avukat sayısı 5 binin üzerinde olan illerde en az 2 bin üye kaydı ile bir ilde birden fazla baro kurulabilecek. Sayısı 2 binin altına düşen barolar ise kapatılacak. Düzenleme “stajyer” avukatlar için de bazı yeni haklar sağlıyor. Buna göre, avukatlar, stajyerlik döneminde, sigortalı olarak hukukla ilgili bir işte çalışabilecek.

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