AKP'den muhalefetle yapılan 'baro teklifi görüşmeleri' sonrası ilk açıklama

AKP Grup Başkanvekili Cahit Özkan, muhalefetle gerçekleştirdikleri baro teklifi görüşmelerine ilişkin "Diğer siyasi partilerin taleplerini not aldık" dedi.

AKP Grup Başkanvekilleri'nin baro paketiyle ilgili CHP, İyi Parti ve HDP Grup Başkanvekilleri'ni ziyaretinin ardından AKP'li Özkan açıklamalarda bulundu. Diğer siyasi partilerin taleplerini not aldıklarını belirten Özkan, "Çalışmada pek çok teklif değerlendirildi. Katılımcı anlayışla tüm tarafların görüşleri dikkate alınacak" dedi.

AKP'li Cahit Özkan 'ın açıklamaları şöyle:

"Bu işin en başından itibaren Cumhur İttifakı olarak beraber çalıştık. Bugün diğer partiler ile görüşme gerçekleştirdik. Onların teklif ve değerlendirmelerini not aldık. Hukuk seviyesini artıracak, genç avukatları destekleyecek pek çok düzenlemeyi meclise taşıyacağız.

Henüz bugün siyasi partilerin görüşlerini de aldık bu değerlendirmeleri kendi siyasi grubumuzda değerlendireceğiz. Olgunlaşmakta olan süreçte diğer çevrelerin de görüşlerini aldık.

Ziyaretlerimize diğer parti gruplarının bazı noktalara ilişkin kesinlikle karşı oldukları ve tamamen destek verebilecekleri bölümler de oldu tabi biz bu konuları değerlendireceğiz. Diğer parti gruplarının önerilerini not ettik. Onları da değerlendirip teklifimizin son halini Meclis Başkanlığına sunacağız.

Bu çalışmanın neden önemli olduğunu kamuoyuna sunacağız. Fikirleri kendi içimizde değerlendirerek, nasıl yer alabilir veya alamaz şeklinde konuşacağız."

AKP Grup Başkanvekili Bülent Turan iki gün önce yaptığı açıklamada “Baro teklifimizin iki temel başlığı var. Beş binden fazla avukatın olduğu yerlerde birden fazla baro kurmaya imkan vermesi. Adı gibi baroların (tüzel kişiliklerin/odalar birliği gibi) eşit temsili ve baroları birkaç büyük baronun tahakkümünden kurtarması” demişti.

AKP’nin İstanbul, Ankara ve İzmir barolarının bölünmesini hedefleyen paketine karşı kentlerden yürüyüşe geçen baro başkanları Ankara’da buluşmuştu. Baro başkanlarının Ankara’ya yürüyüşle girişi polis tarafından engellenirken 27 saatlik direnişin sonucunda polis geri çekilmek zorunda kalmış, başkanlar Anıtkabir’e çıkmıştı.