"Düzenleme yapılana kadar Twitter'ı askıya alıyorum" diyen Devlet Bahçeli'den 30 gün sonra ilk tweet

Sosyal medya düzenlemesi ile ilgili kanun teklifi TBMM’de kabul edilene kadar Twitter hesabını askıya aldığını duyuran MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, haftalar sonra ilk mesajını takipçileriyle paylaştı. Bahçeli, attığı tweet'te Süper Lig’e yükselen Karagümrük’ü tebrik etti.

Sosyal medya düzenlemesine ilişkin kanun teklifinin TBMM Genel Kurulu’nda kabul edilmesinin ardından hesabını askıya alan Devlet Bahçeli’den ilk paylaşım geldi.

Bahçeli attığı tweette Süper Lig’e yükselen Karagümrük’ü tebrik ederek, "Zafer ayında zaferle Süper Lige yükselen Fatih Karagümrük Spor’a başarılar diliyorum. Başta kulüp başkanı Süleyman Hurma olmak üzere, teknik heyeti, futbolcuları ve yiğit Karagümrük taraftarlarını tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum" diye yazdı.

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Ne olmuştu?

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sosyal medya platformlarına yönelik sözleri sonrasında sosyal medya hesaplarını askıya aldığını duyurmuştu.

'Konuyla ilgili kanuni düzenleme TBMM’de yapılasıya kadar şahsen sosyal medya hesaplarını askıya alan' Bahçeli'nin açıklamasının ardından MHP'li Yalçın da Twitter hesabından yaptığı Twitter'ı bırakma duyurusunda şu ifadelere yer vermişti:

"1-Liderimizin Sayın Devlet Bahçeli’nin sosyal medya ile ilgili kararına ve tepkisine binaen bütün hesaplarımızı askıya alıyoruz.