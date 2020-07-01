T24 LogoT24 Logo
Gündem

Bahçeli gidince MHP'liler de Twitter'ı bırakma kararı aldı

01 Temmuz 2020 21:26

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, Genel Başkan Devlet Bahçeli'nin Twitter'ı bırakmasının ardından bütün hesaplarını askıya aldıklarını duyurdu. 

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sosyal medya platformlarına yönelik sözleri sonrasında sosyal medya hesaplarını askıya aldığını duyurdu.

'Konuyla ilgili kanuni düzenleme TBMM’de yapılasıya kadar şahsen sosyal medya hesaplarını askıya alan' Bahçeli'nin açıklamasının ardından MHP'li Yalçın da Twitter hesabından yaptığı Twitter'ı bırakma duyursunda şu ifadelere yer verdi: 

"1-Liderimizin Sayın Devlet Bahçeli’nin sosyal medya ile ilgili kararına ve tepkisine binaen bütün hesaplarımızı askıya alıyoruz.

2(son)-Müfteriler, münafıklar, müptezeller, sosyal medyadan temizlenip konuyla ilgili kanuni düzenleme yapılasıya kadar ve Lider Devlet Bahçeli sosyal medya üzerinden açıklama yapıncaya kadar hesaplarımızı askıya alıyoruz."
 
 
TIKLAYIN - Devlet Bahçeli Twitter'ı bıraktı: TBMM'de kanuni düzenleme yapılana kadar askıya alıyorum
 
TIKLAYIN - 5 günde ne değişti: Sosyal medya için "Nefret etsek böylesine yaygın ve etkin şekilde kullanmazdık" diyen Erdoğan bugün "Tamamen kaldırılmasını istiyoruz" dedi

TIKLAYIN - Erdoğan açıkladı, sosyal medya düzenlemesi geliyor: Bu tür sosyal medya mecralarının tamamen kaldırılmasını, kontrol edilmesini istiyoruz

ETİKETLER

Devlet bahçelimhptwittersemih yalçınbahçeli twittermhp twittererdoğan twitter
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24