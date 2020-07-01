Bahçeli gidince MHP'liler de Twitter'ı bırakma kararı aldı

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, Genel Başkan Devlet Bahçeli'nin Twitter'ı bırakmasının ardından bütün hesaplarını askıya aldıklarını duyurdu.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sosyal medya platformlarına yönelik sözleri sonrasında sosyal medya hesaplarını askıya aldığını duyurdu.

'Konuyla ilgili kanuni düzenleme TBMM’de yapılasıya kadar şahsen sosyal medya hesaplarını askıya alan' Bahçeli'nin açıklamasının ardından MHP'li Yalçın da Twitter hesabından yaptığı Twitter'ı bırakma duyursunda şu ifadelere yer verdi:

"1-Liderimizin Sayın Devlet Bahçeli’nin sosyal medya ile ilgili kararına ve tepkisine binaen bütün hesaplarımızı askıya alıyoruz.