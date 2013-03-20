Düzeltme işareti (^) nüfus cüzdanlarına geri dönüyor

Türk Dil Kurumu Başkanı Prof. Dr. Mustafa Kaçalin, nüfus cüzdanlarında düzeltme işareti kullanımı ile ilgili olarak Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğüne konuyla yazı göndererek, 'TDK’ya yapılan başvurularda, nüfus müdürlüklerince düzenlenen resmi evrakta düzeltme işaretinin kullanılmadığı yönünde ifadeler bulunduğunu belirterek, toplumun büyük bir çoğunluğunun da düzeltme işaretinin kaldırıldığına dair yanlış bir kanaate sahip olduğunU' söyledi.

Yazıda, 2009 yılında yayımlanan Yazım Kılavuzu’nun ”düzeltme işareti” bölümündeki bilgilere de yer veren Kaçalin, yazılışları bir, anlamları ve okunuşları ayrı olan kelimelerin ayırt edilmesi için okunuşları uzun olan ünlüler üzerine düzeltme işareti konulduğunu ifade etti.

”Adem”in ”yokluk”, ”Âdem” kelimesinin ”insan”, ”adet” sayı, ”âdet” kelimesinin de gelenek ve görenek anlamına geldiğine dikkati çeken Kaçalin, bu şekilde farklı anlama gelebilen ve Türkçe yaygın olarak kullanılabilen isimlerden örnek verdi.

Kaçalin, düzeltme işaretinin kullanım yerleriyle ilgili Türkiye genelinde nüfus müdürlüklerinde görevli memurların, TDK’nın 2009 Yazım Kılavuzu’nda yer alan düzeltme işaretleri konusunda bilgilendirilmesini istedi.

Nüfus müdürlükleri uyarıldı

Bunun üzerine, harekete geçen Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü yetkilileri, il ve ilçe nüfus müdürlüklerini, düzeltme işaretlerinin kullanımıyla ilgili yazı göndererek uyardıklarını bildirdi.

Yetkililer, yürürlükteki mevzuata göre, nüfus kayıtlarında isimlerin yazılımında düzeltme işareti kullanımıyla ilgili bir engel bulunmadığını, kurum olarak da Türk Dil Kurumu Yazım Kılavuzu’nu esas aldıklarını belirtti.

Ancak bazı nüfus memurlarının, bu duruma aykırı hareket etmiş olabileceğini ifade eden yetkililer, TDK’nın bu nedenle gönderdikleri yazıyı dikkate alarak, il ve ilçe nüfus müdürlüklerini uyarma gereğini hissettiklerini kaydetti.

Yetkililer, nüfus müdürlüklerine gönderdikleri yazıda, vatandaşın talep etmesi halinde, nüfus kayıtlarında yer verilecek kimlik bilgilerinin yazılımında, TDK Yazım Kılavuzu’nun esas alınarak düzeltme işaretlerinin kullanılabileceğini bildirdi.

"Düzeltme işaretleri hiçbir zaman kaldırılmadı"

Kaçali, ”Toplulumuzun ne yazık ki düzeltme işaretlerinin kalktığına dair bir kanaati var. Niye böyle bir kanaat hasıl oldu bilmiyorum ama böyle bir yalan rüzgarı esiyor” diyerek, şunları kaydetti: '20 senelik geçmişime baktığımda, ’düzeltme işaretleri kaldırılmadı mı’ diye bunu duyuyordum. Nüfus müdürlüklerinde, şapka işareti, düzeltme işareti konulmasını isteyenler olmuş. Bu nedenle tartışma yaşanmış, ’düzeltmeyi koyuyorum, koymuyorum’ diye. Dolayısıyla bize nüfus idaresi bu konuyu sorduğunda biz, ’kaldırılmamıştır, işaretlerimiz vardır’ dedik.” Düzeltme işaretlerinin Türkçedeki önemine de değinen Kaçalin, şöyle devam etti: ”Düzeltme işaretlerinin çok elzem bir yeri var. Bu işaretlerin kullanılmaması, telaffuzda, manada yanlış anlamalara yol açabilir. Özellikle yazıdan okuyacaklara yanlış telaffuz ettirmemek söz konusu. Bizim heyetimiz daha önceden, 80 yıldır çeşitli zamanlarda tartışmışlar ve bu işaretleri gerekli görmüşler.”