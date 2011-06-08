Düzce'de üç köy karantinaya alındı

T24 - Düzce İl Tarım Müdürü Ayhan Ünal, Düzce'de baş gösteren şap hastalığının Türkiye'de en son 2002 yılında görülen ''Asya tipi şap hastalığı'' olduğunu, bu nedenle hayvan pazarı ve 3 köyde karantina uygulaması başlattıklarını bildirdi.



Ünal, yaptığı yazılı açıklamada, Düzce'nin hayvancılıkta büyük bir gelişme gösterdiğini ve geçen yıl itibariyle 40 bin olan kayıtlı hayvan sayısının bu yıl 57 bine yükseldiğini belirtti. Düzce'nin geçiş noktası olması ve hayvan hareketliliğinin fazlalığıyla, Türkiye genelinde görülen şap hastalığından etkilenilmesine neden olduğunu ve daha önce 3 köyde şap hastalığının görüldüğünü kaydeden Ünal, şu bilgileri verdi:



''Köylerde ilgili yasal tedbirimizi almıştık ama bunlar 'A' ve 'U' tipi dediğimiz Türkiye'de görülen şap hastalıklarıydı. Kadıoğlu köyünde veteriner arkadaşlarımızın yaptığı çalışmada şüphelendikleri hayvanlardan örnek alarak şap araştırmasına gönderdik. Bu şap araştırmalarının tespitine göre Türkiye'de en son 2002 yılında görülen Asya tipi şap hastalığının olduğu anlaşıldı. Bunun üzerine ilgili müdür yardımcımız ve şap hastalığı uzmanlarımızda buraya geldi. Bizde hemen Hayvan Sağlığı Zabıta Komisyonunu olarak toplandık. Komisyonda Düzce'de hayvancılığın korunması amacıyla, şap hastalığını yayılmaması için özellikle Kadıoğlu köyünde görülen Asya tipi şap hastalığının söndürülmesi amacıyla ikinci bir emre kadar hayvan pazarımızı kapatıyoruz.'' Ünal, karantinaya alınan köyler ve buradaki hayvan sayısı hakkında da şunları kaydetti:



''Karantina şu anda Kadıoğlu başta olmak üzere Kaymakçı, Karaderehasanağa, Derdim ve Esenli köylerinde var. Aynalı ve Hacıyakup köylerinde de şüpheli durum tespit ettik. Buralarda da numuneler alarak incelemeye gönderdik. Burada önemli olan Kadıoğlu dışındaki köylerde normal A tipi hastalık var ama Kadıoğlu'ndaki Asya tipi hastalık esas tehlikeli olanı. Kadıoğlu köyünde 501 hayvanımız, 61 işletmemiz var. Bu hayvanların ve işletmelerin tamamını kontrol ettik. 22 işletmemizde şu an hastalık yok. 39 işletmemizde bulunan 174 hayvanımızda maalesef Asya tipi hastalık var. Bizler tüm önlemlerimizi alarak bu hastalığın Kadıoğlu köyünün dışına çıkmasını engellemeye çalışacağız.'' Üreticilere uyarılarda bulunan Ünal, hayvanlarını kesinlikle dışarı çıkarmamalarını ve ahırlarını dezenfekte etmelerini istedi. Ünal, ahırlara giren kişilerin de mutlaka aynı kişiler olması gerektiğini belirterek, vatandaşların hayvanların ağızlarını ve ayaklarını seyreltilmiş çamaşır suyuyla yıkamalarının iyileştirme sürecine katkıda bulunacağını bildirdi. Veteriner ekiplerin hafta sonları da çalıştığını kaydeden Ünal, hastalığın Kadıoğlu köyüyle sınırlı kalması için her türlü tedbiri aldıklarını ifade etti.





