Düzce’de köylülerin 'mermer ocağı' protestosu

Düzce’nin Yığılca ilçesinde, 20 gün önce bir şirketin mermer ocağı açmak için iş makinelerini getirmesi nedeniyle Yoğunpelit köylülerinin de eylemi başladı. Doğanın ve su kaynaklarının zarar göreceğini savunan köy sakinleri, önünde oturma eylemi yaptıkları iş makinesinin bölgeden götürülmesini istiyor.

Anadolu Ajansı’nın haberine göre, köylüler mermer ocağı açılmasına karşı sondaj makinesinin önünde nöbet tutuyor. Şirket yetkililerinin, olay yerinde geniş güvenlik önlemi alan jandarma ekipleri eşliğinde, daha önce de benzer bir eylem yapan köy sakinlerini ikna etme çabaları ise sonuç vermedi. Köylüler, geceleri de ateş yakarak bölgedeki nöbetlerini sürdürüyor.

'Gerekirse canımızı vereceğiz'

Yoğunpelit köylüleri su kaynaklarına ve doğaya zarar verilmesinden büyük endişe duyuyor. Köyün sakinlerinden Nurhan Kaya, köyde açılması planlanan mermer ocağını istemediklerini belirterek, “Burası bizim geçiş yolumuz, gece gündüz buradan geçiyoruz. Su kaynaklarımız burada. Öleceğiz ama açtırmayacağız. Hakkımızı arıyoruz, bizi kim gelip koruyacaksa korusun” şeklinde konuştu.

Huriye Keskin de doğanın bozulmasını istemedikleri için direnişlerini devam ettirdiklerini vurgulayarak, “Köyümüzün üstü orman, ağaçlar gidecek, meyvelerimizi yiyemeyeceğiz. Bahçelerimize gidemeyeceğiz. Burası bizim anayolumuz. 15 gündür buralardayız, bizim cezamız ne? Ne işimize ne de bahçemize gidebiliyoruz. Evde huzurla ekmeğimizi yiyemiyoruz” ifadelerini kullandı.

Bekir Karatepe ise, vali ve kaymakam ile görüştüğünü ancak bir sonuç alamadığını anlatarak, şöyle konuştu:

“Bu makine buradan gitmeden biz de gitmeyeceğiz. Buraya ocak açılmasını istemiyoruz. Gerekirse canımızı vereceğiz, Bir kişi ekmek yiyecek diye bu kadar halk hiçe sayılmaz. Biz de vatandaşız, biz de köylüyüz. Ekstra bir şey istemiyoruz. Köyümüzün doğal hali ile kalmasını istiyoruz. Bunu da yetkililerin duymasını istiyoruz. Gerekirse Ankara’ya da gideriz.”

Jandarma ekipleri bölgede güvenlik önlemleri alırken, köy sakinlerinin oturma eylemi sürüyor.