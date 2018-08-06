Düzce Üniversitesi öğrencilerinin 'ustalık eseri': Harezmi

TÜBİTAK tarafından düzenlenen 'Alternatif Enerjili Araç Yarışları'na katılan Düzce Üniversitesi (DÜ) Mekatronik Teknolojileri Topluluğu öğrencileri, 'ustalık aracı' diye tabir ettikleri 'Harezmi' ile derece elde etmek istiyor.

Üniversite bünyesinde yaklaşık 4 yıl önce kurulan topluluğun üyeleri, her yıl düzenlenen yarışlarda araçlarını en iyi şekilde hazırlayarak piste çıkıyor.

Daha önce tasarladıkları ve İslam alimi Cezeri'nin adını verdikleri aracı geliştirmek isteyen 9 kişilik ekip, gece gündüz demeden sınav saatleri dışında atölyede bir araya geldi.

Ekip, önceki yarışmalarda gördükleri eksiklikleri göz önünde bulundurarak 220 kilogram ağırlığında, Müslüman bilim adamı Harezmi'nin ismini verdikleri elektrikli aracı üretti.

Araç üzerinde enerji tasarrufu, güvenlik gibi konularda çalışan öğrenciler, yakaladıkları verimlilik değerleri ile Kocaeli Körfez Pisti'nde bugün başlayacak ve 12 Ağustos'a kadar devam edecek TÜBİTAK'ın 'Alternatif Enerjili Araç Yarışları'nda elektrikli araç kategorisinde dereceye elde etmek için mücadele verecek.