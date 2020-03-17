Düzce'de 2 kişi Koronavirüs şüphesiyle gözlem altına alındı

Düzce’nin Çilimli ilçesi ile Beyköy beldesinde yaşayan 2 kişi, ateş ve nefes darlığı şikayeti ile kaldırıldıkları hastanede Koronavirüs şüphesiyle gözlem altına alındı.

Çilimli ilçesi ile Beyköy beldesinde yaşayan 2 kişi, ateş ve solunum şikayeti ile sağlık ocağına başvurdu. 2 kişi, Koronavirüs şüphesiyle ambulanslarla Atatürk Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Gözlem altına alınan 2 kişinin virüs taşıyıp taşımadıkları yapılacak test ile belirlenecek.

Türkiye'de görülen yeni tip Koronavirüs vakaları Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın son açıklamalarına göre 47'ye yükseldi.