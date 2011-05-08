Düzce Cezaevi'nde mahkumlar yangın çıkarttı

T24- Düzce B Tipi Kapalı Cezaevi’nde mahkumlar koğuşların arasında topladıkları eşyayı ateşe vererek eylem başlattı.



Düzce Belediyesi İtfaiyesi Müdürlüğü ekipleri yangını kontrol altına alarak söndürürken, İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı ’robocop’ kıyafetli jandarma ekipleri de cezaevine girdi. Düzce Valisi Vasip Şahin ve Cumhuriyet Başsavcısı Ramazan Solmaz da cezaevinde gelişmeleri takip ediyor.



Olay sonrası Düzce Emniyet Müdürü Ali Gezer ve Belediye Başkanı İsmail Bayram ile birlikte cezaevine gelen Vali Vasip Şahin, cezaevi yönetimiyle görüşerek bilgi aldı. Vali Şahin’in mahkumlarla görüşeceği bildirildi.



Bu sırada cezaevi etrafında çok sayıda polis ekibi panzerlerle güvenlik önlemi alırken, ambulans ve itfaiye araçları da hazır olarak bekletiliyor.