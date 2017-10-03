Düzce Belediye Meclisi, yeni başkanı seçecek

DÜZCE, (DHA)- DÜZCE Belediye Meclisi, Belediye Başkanı Ak Partili Mehmet Keleş\'in görevinden istifa etmesi ardından yeni belediye başkanını seçmek üzere cuma günü toplanacak.

Düzce Valiliği\'nden yapılan yazılı açıklamada, Düzce Belediye Başkanlığı makamının Mehmet Keleş\'in istifası ardından boşaldığı belirtilerek şöyle denildi:

\"5 bin 393 sayılı Belediye Kanunu\'nun 45\'inci maddesi hükümleri doğrultusunda, Düzce Belediye Meclisinin, yeni belediye başkanını seçmek üzere Düzce Belediyesi meclis toplantı salonunda 6 Ekim Cuma günü 15\'00’te toplanması Valiliğimce uygun görülmüştür. Anılan yer tarih ve saatte, 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 45\'inci maddesinde belirtilen usullere uygun olarak yapılacak toplantıya belediye meclis üyelerinin katılımları gerektiği ilanen duyurulur.\"

