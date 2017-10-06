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Politika

Düzce Belediye Başkanlığı'na Dursun Ay seçildi

"2019 yerel seçimlerine kadar hizmette olacağım"

06 Ekim 2017 21:02

Mehmet Keleş'in istifasıyla boşalan Düzce Belediye Başkanlığı görevine AKP’li Dursun Ay seçildi.

2014'te Düzce Belediye Başkanı seçildikten sonra yeni aldığı audi marka makam otomobili ve 9 akrabasını belediyede çalıştırdığı iddiasıyla gündeme gelen Mehmet Keleş, işadamı damadı Emre Kurt'un 'FETÖ' soruşturması kapsamında gözaltına alınmasından sonra görevinden istifa etti.

Keleş'in istifasının ardından AKP’li meclis üyeleri Dursun Ay, Hasan Küçük, Murat Caymaz ve Gönül Asuk, aday adaylığı başvurusunda bulundu. Parti genel merkezi 4 isim arasında Dursun Ay'ın aday olmasına karar verdi.

3'üncü turda seçildi

Bugün olağanüstü toplanan Düzce Belediye Meclisi'nde seçim yapıldı. 21 AKP’li üyenin yanında 10 üyesi bulunan MHP, Dursun Ay'ın karşısına aday çıkarmadı. Yapılan seçimde ilk iki turda gerekli olan 3’te 2’lik oy çoğunluğu sağlanamadı. 3'üncü turda 21 AKP’li meclis üyesi Dursun Ay'a oy verirken, MHP'li 10 üye ise boş oy attı. 3'üncü tur sonunda AKP’li Dursun Ay, Düzce Belediye Başkanı seçildi.

Ay, Mehmet Keleş'in istifası ardından göreve talip olduğuna vurgu yaparak, "Teşkilatımızda yapılan temayüllerden sonra Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın ve Genel Merkezimizin teveccühü ile aday olduğum Düzce Belediye Başkanlığı’na meclisimizin yapılan oylaması ile seçildim. Yüce rabbim nasip ederse siz değerli hemşerilerimizin 2019 yerel seçimlerine kadar hizmetinde olacağım. Rabbim bu zor ve kutlu görevde beni ve mesai arkadaşlarımız utandırmasın" dedi.

Tebrikleri kabul eden Başkan Ay, daha sonra Belediye Başkan Vekili Salih Keskinli’den başkanlık mührünü teslim aldı.

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