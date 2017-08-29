Düzce Belediye Başkanı'nın damadı 'FETÖ'den tutuklandı

Düzce Belediye Başkanı Başkanı Mehmet Keleş'in damadı Emre Kurt hakkında, Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında 1 ay önce örgüt üyeliği iddiası ile yakalama kararı çıkartıldı.

DHA’nın haberine göre; 1 aydır firari olan Kurt'un yeri, Düzce İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin yaptığı teknik takip sonucu belirlendi. Dün sabah bulunduğu eve düzenlenen operasyonla yakalanan Kurt, emniyetteki işlemlerinin ardından dün gece sevk edildiği adliyede çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı.

AKP'li başkan 'makam arabası' çıkışıyla gündeme gelmişti

Damadı tutuklanan Düzce Belediye Başkanı AKP’li Mehmet Keleş, geçen yıl 650 bin TL'ye aldırdığı makam otomobiline karşı yapılan eleştirilere, "Tüm belediye başkanları Mercedes’le, Audi ile gelsin, Düzce Belediye Başkanı Passat mı çeksin yanlarına? Böyle mi olsun istiyorsunuz?" demişti.