T24 LogoT24 Logo
Gündem

Düzce Belediye Başkanı'nın damadı 'FETÖ'den tutuklandı

Emre Kurt, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi

29 Ağustos 2017 17:57

Düzce Belediye Başkanı Başkanı Mehmet Keleş'in damadı Emre Kurt hakkında, Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında 1 ay önce örgüt üyeliği iddiası ile yakalama kararı çıkartıldı.

DHA’nın haberine göre; 1 aydır firari olan Kurt'un yeri, Düzce İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin yaptığı teknik takip sonucu belirlendi. Dün sabah bulunduğu eve düzenlenen operasyonla yakalanan Kurt, emniyetteki işlemlerinin ardından dün gece sevk edildiği adliyede çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı.

AKP'li başkan 'makam arabası' çıkışıyla gündeme gelmişti

Damadı tutuklanan Düzce Belediye Başkanı AKP’li Mehmet Keleş, geçen yıl 650 bin TL'ye aldırdığı makam otomobiline karşı yapılan eleştirilere, "Tüm belediye başkanları Mercedes’le, Audi ile gelsin, Düzce Belediye Başkanı Passat mı çeksin yanlarına? Böyle mi olsun istiyorsunuz?" demişti.

ETİKETLER

DüzceAKPFETÖtutuklama

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

"Aşıyı emperyalizmle açıklamak mantık dışı; aşıda tereddüdü olanlar tıbbı bıraksın"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Tarikat şeyhi Özbağ "Sünnet, 'geçinemeyenlerin gelirini indireceksin' diyor" demişti; naylon...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Bakan Albayrak: Emeklilik sisteminde ciddi bir reform yapma zamanı...

"Geleceğe Nefes kampanyası kapsamında dikilen 11 milyon fidanın yüzde 90'ı...

Yüksek Seçim Kurulu yenilendi; yeni üyeler kim, işte seçimleri yönetecek...

Manisa'da 5,4 büyüklüğünde deprem!...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24