Düzce Belediye Başkanı'ndan makam aracı isyanı: Audi'ye binmek benim de hakkım

Düzce Belediye Başkanı Mehmet Keleş'in 650 bin liraya aldığı öne sürülen makam otomobili tartışma konusu olmuştu. Makam aracıyla ilgili eleştirilere yanıt veren Keleş, sosyal medyaya düşen video kaydında "İstanbul Valisi 's350'ye biniyor. Hakkari Valisi de 's350'ye biniyor o zaman nasıl Kastamonu, Ankara, İzmir, Pendik, Üsküdar Belediye Başkanları Audi'ye biniyorsa, Düzce Belediye Başkanı'nın da en doğal hakkı" diye konuştu.

Milliyet'te yer alan habere göre, Keleş konuşmasına şöyle devam etti:

"Eğer bir toplantı varsa yurt dışı toplantısı varsa, Düzce Belediye Başkanı olarak benim davet edilmediğimi duyarsanız, buna sevinmeyin üzülün. Davet edildiğini duyarsanız da, Düzce belediye başkanının uluslararası ölçekte de etkili olduğunu sizin adınıza orda bulunduğunu lütfen unutmayın. Sizleri temsil ediyoruz sonuçta. Mesela araba meselesinde de aynısını söyledim. Sizler şöyle bir tablo mu istiyorsunuz: “Tüm belediye başkanları Mercedes’le Audi ile gelsin Düzce Belediye Başkanı Passat’ta gelsin. Bunu istiyorsanız Passat’da bineriz. Benim için çok önemli değil. Ama temsil makamındaki insanlar, sizleri temsil edenler, gerekli olanları yapmalı. Bazı şeyler zorunluluktur. Bunları lüks sefahat için yapmıyoruz. Düzce’nin imajını ortaya koymak için yapıyoruz.”

Sosyal medyaya düşen bu konuşma olay oldu. Fiyatları 100 - 200 bin TL arasında değişen Passat marka otomobili küçümseyen belediye başkanının açıklamasına vatandaş tepki gösterdi.

Makam aracı tartışma konusu olmuştu



Düzce Belediyesi'nin 140 milyon TL borcu olmasına rağmen Düzce Belediyesi'ne bağlı YEYPAŞ isimli şirketin 650 bin TL değerinde Audi marka makam otomobili alması kentte tepkilere neden olmuştu.