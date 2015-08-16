Duygularına karşı alerjisi var!

İngiltere Warwichshire'de yaşayan Chloe Print-Lambert şiddetli duygular hissettiği takdirde vücudu alerjik reaksiyon gösteriyor. At binen, zumba dansı yapan genç kadın alerjisi nedeniyle tekerlekli sandalyeyle yaşamını sürdürüyor. 20 yaşındaki Chloe’nin Lambert mücevhere, ilaçlara, hava değişimine ve şiddetli duygulara karşı alerjisi bulunuyor. Reaksiyonu ciltte kızarıklıklara, şişmelere, kalp atışına, nefes alma güçlüklerine neden oluyor.

Odasında vantilatör ile uyuyor

Genç kız yaşadıklarını şöyle anlatıyor, "Isı değişimine vücudum hemen reaksiyon verebiliyor. Bu yüzden odamda bir vantilatör ile uyumak zorundayım. Alerjim o kadar yüksek seviyedeki yoğun duygular hissettiğimde bile durumum kötüleşiyor. Anneler Günü'nde haftalarca hastanede yatmak zorunda kaldım. Çok heyecanlıydım. Bu da durumumu tetikledi."

Kalp hastası ama ilaç kullanamıyor

Ehler-Danlos sendromu adı verilen ve nadir görülen bir hastalığa yakalanan genç kızın eklemleri ve dokuları etkileniyor. 2009 yılında kalp hastalığı teşhisi koyulan genç kız alerjisinden dolayı ilaç da kullanamıyor.

Chloe alerjisini tetikleyen şeyin ise tekneden denize atlaması olduğunu düşünüyor. Bir tatil sırasında tekneden denize atlayan Chloe, birden çok üşüdüğünü hissediyor ve baş dönmesi yaşıyor. İngiltere'ye geri dönene kadar hiçbir problem yaşamayan genç kız daha sonra hastaneye kaldırılıyor ve 7 ay boyunca hastanede kalıyor."