Duygu Özaslan, 'kilo aldı' yorumlarının ardından hastalığını anlattı: Mental olarak iyiyim, fiziksel olarak olmasam da sorun yok

Youtuber Duygu Özaslan, havuz başında magazin muhabirleri tarafından çekilen bikinili fotoğrafları hakkında yapılan yorumlara yanıt verdi. Kilo aldığına ve fotoğraflarına fotoşop yaptığına dair yapılan yorumları yanıtlayan Özaslan "Evet, kilo aldım. 'Bulimia Nervoza' hastalığıyla mücadele ediyorum. İyileşme sürecinde olduğum için kilo aldım. Mental olarak iyiyim, fiziksel olarak iyi olmasam da benim için sorun yok. Gerçekten umurunda değil. Beni çekebilirsiniz" ifadelerini kullandı.

Duygu Özaslan, magazin muhabirlerinin çektiği bikinili fotoğraflarına yapılan yorumlara yanıt verdi. Özaslan'ın kilo almasına ilişkin yapılan haber ver yorumlar hakkında konuşan Özaslan şunları söyledi:

"Magazin muhabiri arkadaşımız o kadar özel bir yerde beni bulduğu için ona teşekkür ederim. Beni o kadar kötü çıkardığı için ayrıca teşekkür ederim. Evet, kilo aldım. 'Bulimia Nervoza' hastalığıyla mücadele ediyorum. İyileşme sürecinde olduğum için kilo aldım. Mental olarak iyiyim, fiziksel olarak iyi olmasam da benim için sorun yok. Gerçekten umurunda değil. Beni çekebilirsiniz."

Bulimia Nervoza nedir?

Bulimia Nervoza hastalığı, belirli bir zaman diliminde çoğu insanın yiyebileceğinden çok daha fazla yiyeceği yeme durumu ve bu atak sırasında yeme kontrolünün kaybolduğu duygusuna verilen isimdir.

Tıkınırcasına yeme atakları esnasında önceden planladıkları yüksek kalori içeren genelde karbonhidrat içeren besinleri yerler. Atak sonrası pişmanlık / suçluluk duyguları, kendini eleştirme, uygun olmayan ve zararlı dengeleyici davranışlar gözlenir. Tıkınırcasına yeme atakları olmadığı dönemlerde ise kalori alımlarını kısıtlar, düşük kalorili gıdalar alırlar.