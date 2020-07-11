Duygu Özaslan'ın bikinili paylaşımına yorum yağdı

Çektiği makyaj videolarıyla binlerce takipçiye ulaşan sosyal medya fenomeni Duygu Özaslan, yeni bikinili pozlarını sosyal medyadan paylaşınca eleştiri konusu oldu.

Duygu Özaslan'ın paylaştığı bikinili pozları ile bir magazin haberinde yayınlanan fotoğrafları arasındaki fark olay olmuştu.



Özaslan'ın photoshop'suz kareleri gündem olunca ünlü isim hemen açıklama yapmış, bulimia nervoza hastalığına yakalandığını belirterek, "Evet, kilo aldım. Aslında sonra açıklayacaktım ama şimdi söyleyeyim; bulimia nervoza hastalığına yakalandım. İyileşme sürecindeyim" demişti.

Özaslan bu kez de pembe bikinili pozunu sosyal medya hesabından paylaştı. Özaslan’ın pozu, sosyal medya kullanıcıları tarafından yorum yağmuruna tutuldu.



Sosyal medya fenomeninin karesine, "Bu fotoğrafın orijinal halini merak ediyorum" şeklinde yorumlar yapıldı.