Duygu bakımından eksiklik hisseden çocuklar toprak dahi yiyebilir

En çok çocuklarda görülen Pika Sendromu, besin maddesi grubuna girmeyen; toprak, taş kireç, cam ve sabun gibi nesneleri yemek ya da yalama durumu olarak tanımlanıyor ve eğer çocuğunuzda bu belirtileri görüyorsanız çocuğunuz duygu yoksunluğu yaşıyor olabilir.

Ontrava'nın haberine göre, Toplumda olağandışı algılanan toprak, taş, kireç, kereste, cam, saç, sabun kağıt, ip, silgi, boya, plastik maddeler, kıyafet parçası, yanmış kibrit vb. gibi besin maddeleri tüketimi genelde çocuklarda görülebiliyor. Yapılan araştırmada 2-3 yaş altı çocukların ağza alıp çiğnediği uygunsuz maddelerden bahsedilmiyor; 3 yaş ve daha fazlasında bir yaş grubunda böyle bir şeye tanık oluyorsanız çocuğunuz Pika Sendromu geçiriyor olabilir.

Sendrom, her yaşta görüldüğü gibi en sık çocuklarda görülüyor. Bu sendromun başlıca sebepleri ise; besin eksikliği - Demir, kalsiyum, çinko, B1 vitamini, B6 vitamini-, nörolojik gelişim bozukluğu ya da psikolojik tramvalar. Zeka geriliği, otizm, epilepsi, şizofreni, obsesif kompulsif bozukluk gibi nörolojik/psikiyatrik rahatsızlığı bulunan bireylerde de görülebilen sendroma detaylı bir şekilde açıklık getiren Yrd. Doç.Dr. Mine Elagöz Yüksel, “En sık psikolojik stres etkenleri annesel yoksunluk, ebeveyn reddi, zayıflamış ebeveyn-çocuk ilişkisi, dezorganize aile yapısı, ailedeki huzursuzluk ortamı, istismar olarak saptanmıştır" ifadelerini kullandı.

Pika Sendromu tedavi edilmediği takdirde oldukça olumsuz sonuçlara yol açabilir Pika sendromu, başta kansızlık, besin eksikliği gibi düşündürse de bu alışkanlık siz fark etmeden çocuğunuzda ciddi psikolojik rahatsızlıklara yol açabilir. Sendrom, tam olarak neyin yenilebileceğini bilmeyen nörogelişimsel rahatsızlığı bulunan çocuklarda ölüme kadar götürebilen tehlikeli sonuçlara neden olabileceği gibi topluluk tarafından dışlanma ve sosyal izolasyona da sebep olabilir. Uzmanlar, Pika Sendromu belirtilerini tespit eden ailelerin bir an önce çocuğun tamamen kontrolden geçerek sistematik bir muayene için doktorlar tarafından incelenmesi gerektiğinin altını çiziyor.