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Kültür-Sanat

Duygu Asena Roman Ödülü Oylum Yılmaz'ın

Orhan SENCER / İSTANBUL, (DHA) - “DUYGU Asena ‘Kadının Hâlâ Adı Yok’ Roman Ödülü, “Gerçek Hayat” adlı eseriyle Oylum Yılmaz’a verildi

03 Mayıs 2018 20:09

Orhan SENCER / İSTANBUL, (DHA) - “DUYGU Asena ‘Kadının Hâlâ Adı Yok’ Roman Ödülü, “Gerçek Hayat” adlı eseriyle Oylum Yılmaz’a verildi.

Doğan Kitap tarafından, gazeteci yazar Duygu Asena’nın anısına 2007 yılından beri verilen “Duygu Asena ‘Kadının Hâlâ Adı Yok’ Roman Ödülü”, bu yıl “Gerçek Hayat” adlı eseriyle Oylum Yılmaz’ın oldu.

Oylum Yılmaz’ın, Gerçek Hayat adlı kitabındaki kendine has üslubu ve etkileyici anlatımının yanı sıra Türkiye feminizm tarihi içerisinde önemli rol üstlenen yazarlara selam göndererek kadına ait görülen temel duyguları ilgi çekici kurgusuyla anlatması dolayısıyla ödüle layık görüldüğü açıklandı.

 

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